SIMONA (40): Dohodila jsem svého partnera svojí kamarádce

Simona měla skvělého přítele, jenže s ním podle ní byla nuda, solidní život jí nevyhovoval, začala se ve vztahu dusit. Partnera se rozhodla přenechat nezadané kamarádce.

Po rozvodu, kdy jsme se s bývalým manželem málem zabili – lítaly facky, talíře a dvakrát u nás také zasahovala policie – chápejte, nenechám si jen tak něco líbit a v hlasitých scénách jsem přebornice, jsem zůstala se synem sama. Tedy ne nadlouho, to já moc neumím. Úplnou náhodou jsem se seznámila se sympatickým chlapíkem. Měl malou stavební firmičku, s kamarády si zrovna stavěl katamarán, byl milý, solidní, štíhlý, bez závazků… On vnesl do mého života klid, já do jeho pořádnou dávku šťávy.

Bydlel v romantickém podkroví s terasou v pražských Nuslích. Jenže sám, takže si dovedete představit, jak to tam asi vypadalo. Do rekonstrukce jsme se pustili společně a zanedlouho byl hotový byt, z něhož byli kamarádi úplně vyřízení. Ne proto, že by byl drahý, ale nám se společnými silami podařilo vybudovat útulné hnízdo ve stylu francouzského venkova, z kterého dýchala pohoda, nenucenost, klid a svoboda.

No a ta poslední jmenovaná mi tak nějak začínala chybět. Můj solidní, sympatický, spolehlivý, sportovně založený a chytrý partner začal směřovat k rozhodnutí, že bychom se mohli vzít, což ještě nebylo to nejhorší, ale co hůř, začal mluvit o dítěti!

Chápu, on žádné vlastní neměl, ale mně syn úplně stačil. Jestli jsem něco věděla s naprostou jistotou, že druhé dítě mít nechci. Nejsem a nikdy jsem nebyla matka roku a taky už jsem si na miminko hluboko po třicítce přišla stará. Chtěla jsem se bavit, jenže…

Jenže milý Tomáš měl pocit, že konečně zase doplul do rodinného přístavu a hodlal v něm zakotvit a setrvat, a tak jsme se doma začali míjet. Já se chodila bavit s kamarády do vinárny, on byl buď ve firmě, nebo dostavoval ten svůj katamarán. A s neuvěřitelnou trpělivostí a láskou snášel všechny moje výstřelky.

Byl tak slušný a fajn, že i já jsem si začala připadat hloupě. Živil mne, dohromady nic nechtěl, uklízet jsem nemusela, co jsem občas uvařila, to mu chutnalo. Strašlivě jsem se s ním ale nudila. Pak byla loď hotová a on s kamarády vyjel na zahajovací plavbu. Ano, zval mne, abych jela taky, ale já odmítla, jeho přátelé nebyli moje krevní skupina a pak… Měla jsem jiné plány.

Když se vrátil zpátky, byla jsem cele zaujatá svým novým objevem a potřebovala jsem pro něj a pro sebe víc času. A pak jsem dostala nápad roku: „Hele, zajdi dneska k nám, Tomáš je sám a nemá si s kým pokecat,“ řekla jsem svojí kamarádce Anetě, když jsem ho potřebovala zabavit, aby se nenudil a nepátral, kde jsem a kdy se vrátím.

Poslala jsem ji takhle k nám domů ještě několikrát a pak už jsem ji ani pobízet nemusela. Dopadlo to tak, jak jsem čekala. Jednou jsem si to takhle přihasila rozparáděná domů a našla je tam spolu v objetí. Ani neudělali pokus se od sebe odtrhnout. Scénu jsem pochopitelně udělala, ale jen malou, vlastně jen takovou, aby se neřeklo.

Tomáš byl slušný, ostatně jako vždycky, a protože měl pocit, že za rozpad našeho vztahu může on, dal mi velmi slušné odstupné, z kterého jsem si mohla koupit ideální čtvrtinu malého rodinného domku v Praze. V bytě, který jsme spolu vybudovali, teď žije s Anetou, nedávno se vzali.

I já mám nového přítele. Zatím spolu vycházíme, ale policie už u nás párkrát byla. Tentokrát zvlčil dospívající syn. Divokou povahu má asi po mně. I když to možná zní divně, po Tomášovi a klidném zajištěném životě se mi nestýská. Nemám sice teď na růžích ustláno, s penězi sotva vyjdu, protože neziskovky moc neplatí, ale jsem to už zase já.