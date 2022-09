SIMONA (40): Na dovolené jsem zkusila sex se ženou, vrátila jsem se ale k rodině

Když vyrazí ženy na dovolenou samy, mohou se dít věci nevídané. Obzvlášť pokud mají propustku od rodiny a partnery, děti i starosti všedních dní nechají daleko za sebou. Simoně se dámská jízda dost vymkla z rukou…

Týden na horách, to byl náš každoroční letní plán. Když říkám náš, myslím party holek, které se znají z vysoké. Patnáct let jsme dodržovaly skoro neměnný rituál. Děti, muže, starosti a rutinu jsme nechávaly na celých sedm dní za sebou. Jen jsme měnily destinace – jednou jsme vyjely do Jizerek, podruhé do Jeseníků a ten inkriminovaný rok do Orlických hor.

Nalodily jsme se do aut se všemi svými bágly plnými jak pohorek, tak i sexy šatů a hordy šminek. Přes den jsme se dokázaly řádně zapotit, ujít i třicet kilometrů, ale večer jsme se měnily ve svůdnice. A popíjely na baru oblíbené „proséčko“.

Braly jsme to celé jako ozdravný pobyt – potřebovaly jsme si nahodit a upevnit sebevědomí, přece jen jsme většinu času byly uštvané mámy a pečující manželky. Tady to ale byl vždy pořádný odvaz.

Dokázaly jsme řádit jako v dobách na kolejích. A to nejen díky alkoholu. Koupaly jsme se nahé v ledových horských jezírkách, sjížděly kopce na koloběžkách, obědvaly poháry s tunou čokolády…

V Orlických horách jsme se v penzionu spřátelily s trojicí kamarádek ze Slovenska. Naplánovaly jsme si s nimi dvě túry, ony nás chtěly vzít na místa, která ani nebyla v mapách.

Všechny jsme si neuvěřitelně sedly. Dokázaly jsme se prosmát celé ty nekonečné výšlapy. S Andreou jsme si často povídaly dlouhé desítky minut o knížkách i našich dětech. Jedna druhé jsme půjčily tu pláštěnku, tu hřejivou mikinu.

Jednoho večera jsme se všechny vypravily do letního kina. A protože se postupně dost ochladilo, dopovaly jsme se grogy. Právě jsem dopíjela druhý, když si ke mně Andrea přisedla. Přehodila přese mě deku, kterou ani nevím, kde sehnala.

A najednou mnou projel úplně elektrizující pocit, naježily se mi chloupky na zátylku, na rukou vyskočila husí kůže. Andrea mě pohladila a pošeptala, že tohle se jí nikdy nestalo. Nemůže přestat myslet na to, jak ji přitahuji…

Byla jsem úplně zkoprnělá, ale v mozku mi běželo, že to mám vlastně stejně… Padla první pusa, ale pak jsem se Andree vytrhla. Musela jsem však pořád myslet na pocit, který ve mně polibek vyvolal. Všechny kamarádky už spaly, když jsem se v noci vykradla z pokoje nadýchat se čerstvého vzduchu.

Byl to snad osud, že Andreu napadlo to samé? Tentokrát už jsem se nebránila. Našly jsme si ukryté místečko v přírodě a vášnivě jsme se spolu pomilovaly. Nikdy jsem sex se ženou neměla a ani ho do budoucna neplánuji, ale tohle bylo skvělé!

Tohle je sen, to se nestalo, přesvědčovala jsem svoje srdce. Zbytek noci jsem se převalovala v posteli a analyzovala, co se vlastně událo. Ráno jsem od recepčního dostala dopis. Andrea mi děkovala za kouzelný večer a svěřovala se, že by ji nikdy nenapadlo, jak moc ji uchvátí jiná žena. Že to bylo moc milé a nikdy na to nezapomene.

Obě jsme se pokorně vrátily ke svým zákonitým manželům. Žádný další vývoj tahle událost neměla a jsem za to vážně ráda. Jen si občas vzpomenu a zasním se…