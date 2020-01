SIMONA (42): Nečekala jsem, že si po rozvodu vezmu lásku ze střední

Simoně bylo čtyřicet let, když se po osmi letech rozvedla s manželem Viktorem. A přestože si chtěla od vztahů na chvíli odpočinout, osud jí do života vrátil spolužáka ze střední.

I když rozvod nebyl příjemný, ulevilo se mi a cítila jsem se docela dobře. S mužem jsme několik posledních let fungovali spíš jako kamarádi, a proto bylo jasné, že dříve nebo později půjdeme od sebe. Pro sedmiletou dceru Lucinku to samozřejmě bylo bolestivé.

S manželem jsme postavili menší domek na vesnici a po rozvodu mi nabídl, že mi vyplatí jeho poměrnou část a zůstane tam bydlet. Souhlasila jsem a nastěhovala jsem se zpátky k rodičům. Ti mají obrovskou zahradu, kde jsem plánovala postavit nový domov.

Upřímně řečeno, na muže jsem v té době neměla ani pomyšlení. Chtěla jsem si odpočinout a užívat svobody. Jednou jsem ale vyšla na zahradu a chtěla pověsit prádlo a vtom jsem zahlédla Mirka, svou dávnou lásku z ekonomky.

Nemohla jsem uvěřit vlastním očím, protože naposledy jsem slyšela, že se oženil a odstěhoval se někam k Uherskému Hradišti. Najednou jsem cítila mráz po celém těle a myslím, že jsem i trochu zčervenala.

Mirek to musel vnímat stejně, protože se viditelně zarazil a dlouze se mi díval do očí. Ten večer jsem spěchala na třídní schůzky, a proto jsem ho jen letmo pozdravila a běžela jsem na autobus. Hned ráno jsem ale za stěračem auta našla od Mirka vzkaz. A od té doby jsme spolu trávili veškerý volný čas.

Mirek po našem rozchodu odešel studovat na vysokou školu do Brna. Tam potkal svou ženu a společně pak žili na vesnici i se dvěma syny. Teď se zdálo, že se jen na skok vrátil do rodného města. Věděla jsem, že nemůžu nikomu rozbíjet rodinu, a zuby nehty jsem se držela, abych se s ním dokázala jenom kamarádit.

Jenže Mirek to viděl jinak. Neznatelně se mě dotýkal a všemi způsoby dával najevo, že by chtěl navázat tam, kde jsme kdysi skončili. Pak se ukázalo, že s jeho ženou to nevypadá moc dobře. Bohužel byla psychicky nemocná a nedokázala se postarat o sebe, natož o rodinu. Jejich vztah byl už dávnou minulostí a s manželkou zůstával víceméně jenom kvůli dětem.

Nakonec jsme se s Mirkem vzali a dneska spolu vychováváme všechny tři děti pod jednou střechou. Jsem šťastná a opravdu jsem začala věřit na osud. Tohle je pro mě důkaz, že když si je člověk s někým souzený, dřív nebo později se s ním zase setká.