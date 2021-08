SIMONA (46): Mám hezký vztah, ale ničí mě do puntíku plánovaný sex

Michal je pro Simonu takřka po všech stránkách muž snů. Bohužel je jedna věc, která ji po několika letech vztahu začala ničit – na hodinu, na den i každičký detail pravidelný sex.

Za mých mladých let se říkávalo: „Středa, je ho tam třeba!“, já s přítelem nemám středu, ale sobotu, s níž jsem souhlasila. Zpočátku mi to přišlo velice logické, a dokonce mi to vcelku vyhovovalo a těšila jsem se.

S přítelem nežijeme v jedné domácnosti. Já žiji s dospívajícím synem, on s nemohoucí maminkou, navíc má Michal malé hospodářství, které ho z větší části živí. Já v zemědělství pracovat neplánuji, není to má parketa, jsem dětská zdravotní sestra.

Naštěstí od sebe nežijeme daleko – každý bydlíme na jednom konci menšího jihočeského města. Samozřejmě se s přítelem nescházíme jen v sobotu, ale i v týdnu. Pomáháme si, naše rodiny jsou již propojené. Syn nadšeně jezdí s traktorem a rád obsluhuje i další zemědělskou techniku, avšak jen o víkendu. Přes týden mu většinu času zabere škola a sport.

Já zase občas zaskočím obstarat přítelovu maminku, rozumíme si, stará paní je i přes prodělanou těžkou mozkovou příhodu neskutečně vtipná a pozitivní osoba. Přítel je v tomto směru po ní. I proto ho mám tak ráda. Co víc bych si mohla ve svém věku přát?

Michal je pracovitý, hodný, vtipný, není lakomý, rozumí si s mým synem, jen v sexu nám to začíná poněkud skřípat. Tedy ono to skřípe jen z mé strany. Po dvou letech mě začala ta neměnná sobotní pravidelnost ničit. Příteli naopak zcela vyhovuje a naši dohodu si pochvaluje.

Jeho důvody plně chápu, je o devět let starší a „příprava“ je pro něj důležitá. Navíc je přes týden z práce v zemědělství unavený, mnohdy usne se svým jedním večerním pivem už kolem desáté hodiny.

Nicméně milovníkem pravidelnosti a určité neměnnosti je Michal i v dalších oblastech života, nejen v sexu. Mnoho věcí a situací kolem něj má v jeho světě naprosto neměnné a pevně dané rysy. Mně tento pohled na svět nevadí, spíše naopak, přítel je možná i kvůli tomuto životnímu nastavení pořádný, čistotný, zásadový a spolehlivý. Naprostý opak nespolehlivého „barona Prášila“, kterého jsem měla patnáct let doma.

V devadesáti procentech si přítelovu povahu užívám. Cítím se s ním nesmírně bezpečně, opečovávaná a milovaná. Ostatně i já sama jsem mu v mnohém podobná. Avšak v posledních týdnech, přesněji v posledních několika sobotách od devíti hodin, mi ona do puntíku propracovaná pravidelnost víc a víc bere „žhavý vítr z plachet“.

Každá sobota úderem deváté hodiny přináší stále stejné scénáře, pohyby, slova, a dokonce i osvětlení a stejné víno! Michal má rád portské, u něhož preferuje jednu určitou značku. Samozřejmě jsem se o všem pokoušela s přítelem bavit, vysvětloval mi své důvody a pokusil se mi dokonce i vyjít v rámci svých možností vstříc.

Sobotu jsme vyměnili za pátek, ložnici za hostinský pokoj v patře, postel za matraci na zemi, dokonce i portské za prosecco a svíčky za lampičku. Nebylo to vyloženě špatné, ale z celé naprosto neuvolněné atmosféry bylo na míle daleko cítit, jak je přítel nesvůj, jak se snaží naladit, jak je to „na krev“, jak mu zkrátka celá situace nevyhovuje. Zajímavé je, že v některých jiných věcech a situacích přítelovi spontánnost nechybí. V sexu mám v tomto ohledu prostě smůlu.

Michala v žádném případě nechci ztratit, lepšího chlapa pro druhou půlku života si neumím představit, ale soboty večer se pro mě stávají očistcem. Jednoduše mě to nebaví, nebaví, a ještě jednou nebaví!

Bohužel jsem tak nějak vycítila a pochopila, že přítel změny není schopný, je to jako kdybych někoho, kdo má rád romantickou intimitu, nutila do extrémně tvrdého sexu a naopak.

Myslím, že má situace vlastně nemá absolutně žádné východisko a budu se s ní muset nějak vyrovnat, dokonce jsem se objednala k jedné dámě, která se touto oblastí soužití zabývá a radí jednotlivcům i párům, jak intimní život spravit či vylepšit. Snad mi pomůže najít nějakou schůdnou cestu k oboustranné spokojenosti.