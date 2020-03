Simona Stašová: Dvakrát byla vdaná, přesto dnes žije sama. Proč?

Divoký temperament, smích a spousta energie. Díky tomu všemu je herečka Simona Stašová (65) nepřehlédnutelná na filmovém plátně, divadelních prknech i ve společnosti. Svou povahu zdědila po slavné mamince, velký vliv na ni ale mělo i několik mužů. Proč s některým z nich nezůstala?

Herectví byla jasná volba Ačkoli by se mohlo zdát, že se Jiřina Bohdalová (88) zhlédne spíš v některém z kolegů z umělecké branže, herečka si za svého prvního manžela vybrala významného českého seismologa a geofyzika Břetislava Staše (91). Chodili spolu osm let, než se vzali, a v roce 1955 se jim narodila dcera Simona Stašová (65). Ta na svou maminku nedá dopustit. „S mámou jsme ještě nepřestřihly pupeční šňůru – a doufám, že dlouho nepřestřihneme. Máma je mou velikou inspirací, jak v soukromí, tak v profesi," řekla o Bohdalové v rozhovoru pro novinky.cz. Od chvíle, kdy se malá Simona narodila, celé její okolí živě diskutovalo o tom, co z ní bude, až vyroste. „Přátelé mých rodičů řekli, že jejich potomek bude luštit rovnice na jevišti," svěřila se Stašová Blesku pro ženy. Ona sama ale už od útlého dětství věděla, že se vydá na hereckou dráhu stejně jako její maminka. Nikdy prý ani nepřemýšlela o ničem jiném, než že by vystudovala konzervatoř a DAMU.

Vliv rodinných přátel Vliv na ni ale samozřejmě měli i slavní lidé, se kterými se přátelila její maminka. Velmi ráda prý měla zejména herce Vladimíra Menšíka (†58) a Stellu Zázvorkovou (†83). Užitečné rady do života dostala také od herečky Jiřiny Jiráskové (†81) a významný mužský vzor měla i ve svém nevlastním otci, herci Radoslavu Brzobohatém (†79), který byl druhým manželem její maminky. Ještě za studií, v roce 1976, získala Stašová angažmá v Českých Budějovicích v tamějším Jihočeském divadle. O rok později zamířila do pražského divadla E. F. Buriana, kterému zůstala věrná dalších čtrnáct let. Její popularita tou dobou stále rostla a od poloviny devadesátých let se stala jednou z našich nejvytíženějších hereček. Ztvárnila desítky postav především v televizních filmech a seriálech, svůj talent ale předvedla i na stříbrném plátně (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Román pro ženy) a pochopitelně i na divadelních prknech.

Herecké manželství s princem Stejně jako její maminka měla i Simona Stašová poměrně komplikované vztahy s muži. Jejím prvním manželem byl herec Pavel Trávníček (69), který se proslavil jako princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Manželství jim ale vydrželo pouhých pět let. Proslýchalo se, že Trávníček má pod vlivem alkoholu sklony k agresivitě – alespoň to o něm prohlašovaly jeho další partnerky. To ale Stašová nikdy nepotvrdila. „Bylo to takové herecké manželství a je pravda, že cesta Simony byla jiná než ta moje. Dlouho ji znalo jen málo lidí a své období zažívá až dnes," řekl Sedmičce o jejich vztahu Trávníček.

Osudová láska Svou osudovou lásku potkala Stašová na filmovém festivalu v Karlových Varech. Italský profesor a kritik Eusebio Ciccotti (61) ji okamžitě okouzlil. „Představil se mi jako žurnalista, který se mnou chce udělat rozhovor o našem filmu. Pořád a pořád se mě na něco ptal a moc krásně voněl," vzpomínala Stašová v rozhovoru pro Blesk pro ženy. Ciccotti se stal jejím druhým manželem a měli spolu syna Marka (34). Ačkoli se po osmi letech rozvedli, nepovažuje herečka tento vztah dodnes za ukončený. „Všechny vztahy jsou složité. Jak člověk stárne, všechno přehodnocuje a začíná zjišťovat, že mu záleží na hodnotách toho druhého. Kdo ví, třeba budeme s Eusebiem stárnout jednou spolu… Ale jak říkám, to nikdo neví," řekla herečka Blesku.

Dvojí život Zatím posledním významným mužem v jejím životě byl herec Pavel Skřípal (64). Spolu měli syna Vojtěcha (24). U oltáře spolu ale ti dva nikdy nestanuli – problém byl v tom, že Skřípal byl ženatý s jinou ženou. Po boku Stašové tak vedl deset let dvojí život. Herečka dlouho doufala, že se její milenec rozvede a vezme si ji, to se ale nikdy nestalo. Nedošlo k tomu dokonce ani poté, co se o jejich tajném vztahu dozvěděla Skřípalova manželka.