Zemřela Sinéad O‘Connor: Zpěvačka jednoho hitu přišla o syna, pokusila se o sebevraždu a konvertovala k islámu

Cesta na vrchol

V té době už zpívala s kapelou Ton Ton Macoute a taky se projevila naplno její bouřlivá povaha. Nic si nenechala líbit, hádala se s manažery, kolegy a navíc podporovala teroristickou organizaci IRA. Zpívala ovšem skvěle a hned její první album Lion and Cobra z roku 1987 bylo nominované na Grammy. Irská zpěvačka se stala populární po celém světě.

Následovaly další úspěchy, mimo jiné nazpívala hit Nothing Compares 2U (1990), koncertovala a byla na vrcholu. O rok později získala konečně cenu Grammy za album I Do Not Want I Haven´t Got. Kam ještě mohla zamířit, když vrcholu dosáhla? Výš už nemohla, bohužel její další životní cesta vedle dolů.