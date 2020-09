Široké versus úzké: Tyto džíny se letos na podzim nosí nejvíc. S čím je sladit?

Léto je nenávratně pryč a džínová sezóna je opět v plném proudu. Džíny jsou nesmrtelnou součástí našeho šatníku a nejspíš nikdy nevyjdou z módy. Obměňují se jen střihy, které se ale v cyklech zas a znovu vrací. Letos uděláte největší parádu v širokých i v úzkých nohavicích!

Určitě jste zaznamenala, že už před časem se nenápadně vrátil do módy zvonový střih kalhot. Ne každému jsou ale zvony po chuti, a pokud ani vy se k nim nechcete navracet, zkuste džíny typu flare. Jde o široké džíny, které vám zaručí pohodlí, ale zároveň budete in. Ideální k nim jsou tenisky a bundičky, svetry a mikiny do pasu.

V posledních letech byly trochu upozaděné, z módy ale nikdy nevyšly. Ano, je řeč o skinny jeans, které přesně kopírují vaši postavu a působí jako druhá kůže. A právě ty se letos vracejí na výsluní. Nosí se černé, šedé, světle modré i námořnická modř. Pokud si na to v podzimních plískanicích troufnete, můžete obléct i bílé. Nebojte se ozdobného třepení ani děr, ty také pořád frčí. Jestli se ve skinny džínech příliš necítíte, oblečte střih slim, který je trochu volnější.

K úzkým džínám pak můžete obléct cokoliv. Hodí se k nim košile, halenky i trika, přiléhavé i volné svetry a mikiny a zahřát vás k nim může oversized sako, křivák, parka i kabát nejrůznějších délek. Na nohy se hodí tenisky, mokasíny i kotníkové boty, a pozor, letos opět můžete džíny zastrčit do vysokých kozaček!

Inspiraci najdete v naší galerii!