Skákání přes švihadlo pálí tuky i rýsuje svaly, přitom šetří čas i peníze

Švihadlo − anglicky rope skipping používají i profíci

Opravdu – tenhle kousek lana, který využívají i profesionální sportovci, třeba boxeři a další bojovníci, vám dá zabrat víc, než si myslíte. Na skákání přes švihadlo nepotřebujete žádné vybavení. Vystačíte si s teniskami na běh, případně podložkou, abyste dopadali na měkké. Postačí vám pouhé dva metry čtvereční prostoru. Přitom jde o sport, který je mimořádně efektivní, protože je nutné zkoordinovat pohyb horní i dolní části těla, a lze jej přizpůsobit jakékoliv kondici. Nejste-li trénovaní, prostě skáčete pomalu, zatímco jedinec ve výborné kondici může „jet“ na maximum.



Ale nemyslete si – skákání není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. „Když dám dospělým poprvé švihadlo, většina na mne kouká překvapeně. Prý je to hra pro děti. Ale není to tak jednoduché, mnozí dospělí si musí vzpomenout, jak se to dělá, a musí se soustředit, aby dokázali koordinovat mysl a tělo,“ uvádí trenérka fitness Lara Marquezová. Jakmile se jednou dostanete do rytmu, pokuste se vydržet pět minut. Makačka, že?