



Koupačka v řece V roce 2010 se o jedno z největších pozdvižení postaralo herecké trio Aňa Geislerová, Taťána Vilhelmová a Jiří Macháček. Na festivalu v Karlových Varech totiž Macháček slavil své 44. narozeniny. Oslava pokračovala až do ranních hodin a již za světla končila koupáním hereček v řece. Netrvalo dlouho a přidal se i opilý Macháček, který pak v mokré košili chodil mezi dalšími hosty festivalu po promenádě. Podívejte se na video s největšími skandály na KVIFF:

Rvačka Igora Chauna V roce 2010 byla asi nejsledovanější kauzou bitka režiséra Igora Chauna. Ten vzal na festival do Karlových Varů svoji dceru Celestýnu, se kterou se předtím dlouhá léta nevídal. Na večerní párty se pak opil, zatímco Celestýna, na kterou zřejmě zapomněl, spala na hotelovém pokoji. Chaun na párty sbalil cizí ženu, kterou vzal do postele, v níž ležela jeho dcera. Ta začala okamžitě protestovat, což se Chaunovi nelíbilo, a začal Celestýnu bít do hlavy. Na místo byla přivolána i policie, a ačkoliv se Chaun vymlouval na to, že žena byla jeho známá, která jen potřebovala někde přespat, jeho dcera prohlásila, že už ho v životě nechce vidět.

Ruppert na lavičce Zpěvák kapely Monkey Business je exhibicionista tělem i duší. Málokdy se stane, že by se na pódiu nesvlékal minimálně do půl těla, případně nevystupoval ve vyzývavých kostýmech. I když Ruppert je zřejmě takový od přírody, skleničkou na povzbuzení a dodání odvahy rozhodně nepohrdne. Občas je těch skleniček víc, což může skončit i ostudou. V roce 2010 se Ruppertovi podařilo přebrat na karlovarském festivalu, a když se v podroušeném stavu vydal na hotel, potřeboval zřejmě pauzu, a tak si ustlal na lavičce, kde ho vyfotil senzacechtivý kolemjdoucí. Ruppert však celou kauzu bral s humorem sobě vlastním a se smíchem vysvětlil, že takhle to prostě na festivalu chodí.

Rvačka Agáty Hanychové O další pěstní souboj se o rok později postarala modelka Agáta Hanychová. Do Karlových Varů přijela s tehdejším partnerem, dnes manželem Mirkem Dopitou a kolonáda jim byla malá. Cestou z bujarého večírku se údajně opilá Agáta s Dopitou válela na zemi, když se na místě nachomýtl turista, který jí chtěl pomoct vstát. Měl ale kolem krku fotoaparát, a tak po něm Dopita v domnění, že jde o paparazziho, vystartoval a napadl ho pěstmi. Jiří Bartoška: Hercem se stal, aby se ulil z vojny. Osudové pro něj byly dvě ženy Turista skončil s lehkým zraněním v nemocnici, Dopita za mřížemi. Předtím se ale s Agátou snažil před policií utéct taxíkem. Rvačka měla ještě dohru, na festival dostala od ředitele Jiřího Bartošky zákaz vstupu nejen Agáta, ale i její matka Veronika Žilková.

Kaiser namol Ve stejném roce se o rozruch na festivalu v Karlových Varech postaral i herec Oldřich Kaiser. Krátce před festivalem se totiž vrátil z protialkoholní léčebny, jak se ale zdálo, léčba nebyla příliš úspěšná. Na RWE festivalu, který probíhal v rámci toho karlovarského, se herec rozparádil natolik, že se během vystoupení kapely Olympic začal sápat na pódium a chtěl se k jejich vystoupení připojit. Zkrotit rozdivočelého Kaisera nakonec musela ochranka za pomoci zpěváka Ondřeje Hejmy.

Ornella Štiková otěhotněla Rok 2012 byl na karlovarské skandály prostě bohatý. Svůj románek se zámožným podnikatelem a manželem moderátorky Gábiny Partyšové Josefem Koktou tam odhalila mladičká Ornella Štiková, která se tím stala v následujících měsících nejsledovanější „celebritou". Štikové se s Koktou navíc podařilo otěhotnět a po lítém boji, kdy bulváru prozradila první poslední, nakonec svého milence vyhrála. Nyní tvoří šťastnou rodinku se třemi dětmi. Eliška Balzerová: Herečka, která zachránila divadlo a fotila se v 60 nahá

Opilý Michal Hrdlička Během ročníku 2016 se řešilo opilecké řádění tehdejšího moderátora sportovních zpráv na Nově Michala Hrdličky. V Karlových Varech to přehnal s alkoholem a během jednoho večera se stihl osahávat a líbat s pěti různými ženami. Jakmile jeho kamarádi zpozorovali, že se na Hrdličku zaměřily objektivy fotografů, snažili se opilého moderátora odvést na hotel. Cirkus Humberto: 4 zubní protézy, ztracený slon i artistické výkony slavných herců Ani cesta neproběhla bez skandálu, Hrdlička se sotva držel na nohou, padal na kapoty aut a močil na ulici. Krátce po návratu z Varů pak dostal na Nově padáka a málem i kopačky od přítelkyně, tenistky Karolíny Plíškové. Vše ale nakonec dobře dopadlo a dnes jsou z nich manželé. Práce na Nově Hrdlička nelitoval, jeho manželka ho totiž zaměstnala jako svého manažera.

Geislerová a hasiči Aňa Geislerová se nezdá, ale na svém kontě má skandálů z Varů víc. I tentokrát se herečka opila víc, než bylo únosné, a v celé akci opět figurovala řeka. Opilá Geislerová do ní totiž upustila telefon a začala vyvádět. Na místo nakonec museli přijet hasiči, kteří utopený mobil našli a vylovili.

Dekolt Jitky Čvančarové i Moniky Koblížkové Rok 2017 probíhal ve znamení odhalování poprsí i kalhotek. Největší pozornost na sebe strhla herečka Jitka Čvančarová, jejíž dekolt propírala všechna média i sociální sítě napříč republikou. Topmodelka Karolína Kurková a herečka Zuzana Stivínová si zase oblékly téměř stejné šaty, modelka Andrea Verešová odhalila kalhotky a tehdy ještě přítelkyně Leoše Mareše Monika Koblížková (nyní Marešová) ukázala prsa z boku. Žádné velké drama se ale tentokrát nekonalo.

Fotbalista obtěžoval modelky a močil na ulici V roce 2018 se výjimečně nepostarala o skandál žádná celebrita, ale sportovec. Fotbalista FV Viktoria Plzeň Daniel Kolář v Karlových Varech porušil životosprávu, vypil víc, než kolik dokázal zvládnout, a nakonec na jedné z festivalových módních přehlídek vtrhl na molo do půl těla nahý, poté v baru obtěžoval modelky a nakonec močil na ulici. Na rozdíl od ostatních skandálů si ale Kolář svůj trest tvrdě odpykal, protože fotbalový klub ho za porušení životosprávy potrestal několikaměsíčním zadržením platu, což byl v Kolářově případě milion korun. Největší oscarové trapasy posledních 20 let: Incest, labutí vejce i pády na zem Fotbalista se ke svému faux pas postavil čelem a omluvil se i veřejně na Facebooku: „Udělal jsem obrovskou chybu. Mé včerejší chování se absolutně neslučuje s chováním profesionálního sportovce, bylo to ode mě trapné. Řadu lidí jsem tím zklamal a jsem si toho plně vědom. Chtěl bych se všem moc omluvit a jsem připravený přijmout jakýkoli klubový trest a nést za své chování následky. Omlouvám se."

Opilý Geňa Hladinku alkoholu překročil v roce 2018 i bavič Richard Genzer, který měl v době Varů čerstvě po rozchodu se snoubenkou Markétou Jiránkovou, se kterou šest let tvořil pár, a tak se pořádně utrhl z řetězu. Na festivalu místo filmů obrážel bary a užíval si náklonnosti různých žen. Během několika hodin jich mu náručí prošly doslova davy… „Jsem ožralej jako prase, takže rozhovory až zítra," povykoval bavič, který byl ve svém živlu. Během jednoho večera asi stokrát zahlásil: „Je léto, mám to všechno v p*či!"

Otrava zkaženou vodou Nepříjemný zážitek řadě návštěvníků v roce 2018 způsobila zkažená voda v Karlových Varech. Do karlovarské nemocnice proudily desítky lidí se stejnými potížemi – zvracení, průjmy, křeče v žaludku. Příčinou byla pravděpodobně kontaminovaná voda užívaná v jednom z doprovodných stánků u hotelu Thermal. Své o tom ví i moderátorka Lenka Špillarová, která pro televizi Prima zpracovávala dění na filmovém festivalu a v jeho průběhu skončila v nemocnici na kapačkách.

Naháč v kašně Kdo během karlovarského festivalu skončí na afterparty v klubu Bokovka, ten si může být téměř jistý, že se nějakého toho trapasu dočká. V roce 2019 to potvrdila partička v čele s herci Jenovéfou Bokovou a Robertem Miklušem. Jejich kamarád, herec a režisér Johan Kolínský, si mejdan užíval zplna hrdla, a tak není divu, že k ránu, kdy už ve Varech dávno nebyla tma, skočil nahý na kašnu vřídla, jež má teplotu okolo sedmdesáti stupňů. Na přátele i náhodné kolemjdoucí pokřikoval: „Víte, kdo já jsem?" Ač mnozí možná nevěděli, tento exhibicionistický kousek si natočili na mobily.

Domina Třeštíková O pořádné haló se v roce 2022 postarala spisovatelka Radka Třeštíková, a to prostřednictvím svého modelu, který zvolila na zahajovací ceremoniál. Právě tato událost má svoje pravidla i jistá doporučení, která by návštěvníci měli dodržet, Třeštíková však svým outfitem vše zadupala do země. Smith, Osbourne, Beyoncé, Wilde: Celebrity, které zažily trapas přímo na pódiu Na červený koberec hotelu Thermal dorazila v podivném kostkovaném hadru, který měl evokovat sukni, ale vypadal spíš jako ubrus, coby vršek zvolila smetanový pás přes prsa, kombinaci doladila otřesnou růžovou kabelkou a celý model završila podivným obojkem jako ze sado-maso salonu a páskovými černými sandály na platformě. Třeštíková se tak sice pochlubila krásně vypracovaným bříškem i novými silikony, celkový dojem ale působil, jako by utekla z vykřičeného domu zaměřeného na BDSM praktiky. Poprvé ve Varech: Jaké to je zažít víkend na Mezinárodním filmovém festivalu?