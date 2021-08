Filmový festival ve Varech začíná: Pamatujete si největší skandály a trapasy z předchozích ročníků?

Rvačka Igora Chauna

V roce 2010 byla asi nejsledovanější kauzou bitka režiséra Igora Chauna. Ten vzal na festival do Karlových Varů svoji dceru Celestýnu, se kterou se předtím dlouhá léta nevídal. Na večerní party se pak opil, zatímco Celestýna, na kterou zřejmě zapomněl, spala na hotelovém pokoji. Chaun na party sbalil cizí ženu, kterou vzal do postele, ve které ležela jeho dcera. Ta začala okamžitě protestovat, což se Chaunovi nelíbilo a začal Celestýnu bít do hlavy. Na místo byla přivolána i policie, a ačkoliv se Chaun vymlouval na to, že žena byla jeho známá, která jen potřebovala někde přespat, jeho dcera prohlásila, že už ho v životě nechce vidět.