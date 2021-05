Skandály Adiny Mandlové: Místo sexu se u Goebbelse pozvracela

První milenec v šestnácti

V šestnácti si našla Adina prvního milence a možná i jejich vztah byl důvodem, proč ji rodina poslala do pařížského dívčího penzionátu pro mladé slečny, kde se měla trochu umravnit. Naučila se sice vařit a zdokonalila se ve francouzštině a němčině, ale s mravy to bylo čím dál horší.

Ve francouzském penzionátu dokonce s dalším milencem nejen neustále vymetala bary, ale také otěhotněla a absolvovala potrat. Nemohlo to skončit jinak, než že ji po dvou letech vyloučili za špatné chování. Adina si z toho nic moc nedělala a vrhla se do víru kinematografie. Jejím dalším přítelem se stal herec a režisér Hugo Haas. Ten ji ale nakonec opustil kvůli své nastávající ženě, baletce a příležitostné herečce Marii Bibikoff.

Potraty a rozchody

Druhý potrat absolvovala o pár let později, v době, kdy byla vdaná za malíře Zdeňka Tůmu a otěhotněla se ženatým hercem Vladimírem Šmeralem. Tůma se údajně s divokým životem své ženy tak trápil, že nakonec spáchal sebevraždu. A Adina, ta zase potratila poté, co Šmerala odvedli Němci do koncentračního tábora, protože se odmítal rozvést se svou ženou, která byla židovka.

Herečku zlomilo, když v jednom z dopisů zjistila, že otec jejího dítěte plánuje i po návratu z koncentráku život se svou židovskou manželkou. Holčička se nakonec narodila mrtvá a přestože Adina usilovala o to, aby se Šmeral do transportu nedostal, on pak na její obhajobu po válce neztratil ani jediné slovo.