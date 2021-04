Skin icing: Jak funguje ledování obličeje a díky čemu prospívá kráse?

Jak na to?

Nezapomínejte, že před ledováním by měla být pleť důkladně vyčištěná, a to platí i po ránu. Ošetřete ji také hydratačním krémem, aby se vytvořila ochranná bariéra a led pro ni nebyl příliš agresivní. Abyste předešla případnému podráždění či poranění, je vhodné kostku ledu zabalit do látkového kapesníku a teprve poté s ní po dobu několika minut kroužit po obličeji. Na každou část obličeje – tváře, brada, čelo, nos – si vyhraďte alespoň dvě minuty. Je-li vám i přesto led nepříjemný, nevadí. Pořiďte si masážní váleček na pleť neboli face roller a před použitím ho dejte na chvíli vychladit do ledničky či mrazáku.