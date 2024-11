Jak skladovat brambory, aby vydržely zdravé a chutné co nejdéle

Ten, kdo má dobrý sklep, je vítěz, co se týče uchování brambor. Vydrží mu třeba až do další sklizně. Základem úspěchu je pěstování nebo nákup odrůdy, která se hodí k dlouhodobému uskladnění.

Mohou to být například odrůdy Ditta, Dali, Marabel, hodně oblíbená je i Agria. Vždy se tedy ptejte na jejich odolnost. Co ještě udělat, aby brambory vydržely co nejdéle zdravé a chutné?

Hned po sklizni nebo nákupu brambory dobře očistěte, aby na nich nezůstaly zbytky bahna nebo zabodnuté kamínky, kvůli kterým by se brambory poškodily a začaly uhnívat. Prát je nemusíte, dlouho by usychaly, jen z nich odstraňte špínu.

Pamatujte, že brambory nepatří do lednice.

Při té příležitosti brambory zkontrolujte. Je to sice piplačka, ale vyplatí se vzít každý kousek do ruky. Jistě víte, že stačí jeden hnijící brambor, který necháte pár dní bez dozoru, a hned jich musíte vyhodit víc.

Ještě před tím, než je natrvalo uložíte, nechte je nějaký čas rozprostřené v temné místnosti s teplotou pod 20 stupňů, jejich slupka zesílí a lépe ochrání vnitřek jednotlivých kusů.

Jak skladovat brambory v bytě či domě bez sklepa Pokud máte v bytě nebo domě nějaké tmavé místo, kde není příliš vysoká teplota, pak dejte brambory tam. Může to být větraná chodba nebo spíž, kde si je uložíte do nízkých bedýnek a přetáhnete je například velkou papírovou taškou, která je zastíní. Vhodná bude i papírová krabice. Prodávají se i speciální několikavrstvé pytle, do kterých se vkládají sáčky s kmínem.

Brambory potřebují k tomu, aby vydržely, hlavně tmu a chladno. Pokud to nemají, začnou brzy klíčit, což se projeví na jejich kvalitě. Optimální je suchý, tmavý a větraný sklípek se stabilní teplotou kolem 5 až 7 stupňů – při vyšší teplotě se brzy objeví klíčky, nižší by mohly způsobit namrznutí brambor.

I tak ale choďte úrodu pravidelně kontrolovat. Každý kus, který bude měkčí či scvrklejší nebo bude vykazovat nějaké známky poškození a napadení, hned oddělte od ostatních.

Určitě je nenechte v pytli, ve kterém jste je přinesli. Vrstva uskladněných brambor by neměla být vysoká. Bramborám bude lépe v případě, že jich nebude ležet hodně na sobě. Jednak budou moci lépe „dýchat“, jednak ty spodní nebude tolik tížit váha těch nad nimi a nebudou se poškozovat. Klidně si do sklepa pořiďte regály a brambory mějte v menších bedýnkách.

Pokud si pořizujete bedýnky, vezměte na brambory raději nižší a širší.

Traduje se, že brambory by neměly být uložené poblíž cibule nebo jablek.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby příloha 8/2023"

Text: Marcela Kašpárková