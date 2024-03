Skřivani versus sovy: Kdo z nich má lepší sex, je vytrvalejší a inteligentnější?

Těm prvním se říká skřivani a druhým sovy. Ke které skupině se řadíte vy a co to o vás vypovídá? Navíc jedno známé pořekadlo říká, že ranní ptáče dál doskáče, ale není to pouze a jen o vstávání. Takže vyvstává otázka, co je na tom tedy pravdy a kteří z nich jsou na tom líp?

PO RÁNU

Obecně platí, že skřivani mívají po ránu obvykle dobrou náladu a jsou plní energie, protože mají nejvyšší hladinu hormonu kortizol, který ovlivňuje výkonnost. Navíc ze studií vyplývá, že pokud se řadíte k ranním ptáčatům, jste méně náchylní k depresím a problémům se spánkem. „Díky včasnému vstávání jsou více vystaveni dennímu svitu, než je tomu u sov, a světlo platí za klíčovou terapii v léčbě proti depresím,“ vysvětluje doktorka Jessica Tyrrell. A z toho vyplývá, že sovy ranní vstávání bytostně nemusejí a považují ho za nutné zlo. Ožívají totiž až odpoledne a večer. Jelikož se díky svému nastavení dokážou koncentrovat až dlouho do noci, mívají většinou problémy se spánkem a jsou častěji náchylnější ke špatné náladě a depresím. „Psychické obtíže jsou u sov způsobené tím, že musejí žít ve světě skřivanů,“ vysvětluje docentka neurologie Kristen Knutson pro CNN.

JACÍ JSOU

Podle studie vědců z Barcelonské univerzity, která byla provedena roku 2014, mají skřivani sklony k perfekcionismu. Špatně se pak vyrovnávají s tím, když se věci nevyvíjejí dle jejich představ, což vede k frustraci, špatné náladě či pocitu vyčerpání. Když se ale do něčeho pustí, dotáhnou věci až do konce. Kdežto pokud jste sova, nic vás tak úplně nerozhodí a nad nějakými nedokonalostmi přimhouříte oko. Jelikož si s ničím moc nelámete hlavu a nenecháte se ovlivnit maličkostmi, lépe zvládáte soustředit se na podstatné věci a na své povinnosti.

KDO S KOHO

Podle studie z roku 2009 Why owls are more intelligent (Proč jsou sovy inteligentnější), kterou provedli vědci z Londýnské univerzity a do které se zapojilo více než 420 účastníků, vyplynulo, že sovy dosahují lepších výsledků. A ačkoli se mezi sovaminacházejí častěji mimořádně inteligentní a talentovaní lidé, není to automaticky známkou toho, že by byli více úspěšní v pracovním životě. S nadsázkou by se z toho ale dalo vyvodit, že sovy jsou inteligentnější a skřivani vytrvalejší, takže si své úspěchy obstarají usilovnou prací.

NA ZDRAVÍ?

Jedni vyznávají převážně zdravější životní styl, druzí si zase raději ťuknou. O čem je řeč? O fenoménu jménem alkohol, který je součástí života nás všech. Zřejmě vás to překvapí, ale skřivanům je bližší zdravý životní styl, takže rádi sportují, bývají méně náchylní k různým závislostem. Dávají přednost pití vody, zdravých šťáv či čajů. Zato sovy, jakožto vyznavači nočního života, si rády dají skleničku či cigaretu a většinou si i bez většího provinění rády zahřeší i něčím nezdravým. I další studie Barcelonské univerzity ukázala, že sovy mají mnohem větší problémy s nadměrnou konzumací kávy, koly, ale i alkoholu. Pokud se ale rozhodnou pro změnu, dokážou si vybudovat zdravou životosprávu, avšak ani tak nezapomínají na své blaho a zařadí si do ní i potřebné „cheat day“ (dny, kdy si dáte, na co máte chuť), takže z občasných prohřešků si těžkou hlavu nedělají.

PRODUKTIVITA

Skřivani chodí spát brzy, a jelikož usínají před půlnocí, ranní vstávání je netrápí. Rádi si dopřávají bohatou snídani, aby měli dostatek energie na celý den. Proto jsou dopoledne velmi produktivní a práce jim jde skvěle od ruky. Mívají tak dostatek energie potřebné pro každodenní běžné činnosti, a díky jejich nastavení u nich převažuje hlavně dobrá nálada a pozitivní přístup k životu. Sovy to mají ráno náročnější, protože jak již víte, chodí spát pozdě v noci, takže jim probuzení dělá značné potíže. Není proto výjimkou, že si raději nastaví více budíků, ale i na nich buzení stále odkládají. Trvá jim podstatně déle, než se uvedou do funkčního stavu, kromě toho u nich v odpoledních hodinách nastává spánková krize. Ale večer chytají „druhou mízu“ a jsou nejvíce aktivní a plné sil. V běžném životě bývají znevýhodněny, nejlépe se realizují na volné noze, kdy si pracovní dobu můžou určovat samy

V LOŽNICI

Podle výzkumu vědců z Pennsylvania State University vyplývá, že vyznavači nočního života, sovy, mívají pestřejší a uvolněnější sexuální život než skřivani, kteří bývají v tomto směru konzervativnější. Další studie, tentokrát provedená týmem z University of Chicago, poukázala na to, že sovy mívají více sexuálních partnerů, a tím pádem i větší množství nezávazného sexu, kdežto skřivani jsou spíše tahouni v dlouhodobějších vztazích.

CO JE PŘÍČINOU?

Jestli si lámete hlavu nad tím, zda to lze změnit, tak vás bohužel příliš nepotěšíme, mohou za to totiž vaše geny, a ty nezměníte. Výzkumný tým, který zkoumal vztah mezi geny a biologickým rytmem, vyhodnotil údaje od téměř sedmi set tisíc respondentů, kterých se zeptal na průběh jejich ranního vstávání. Na základě výsledků určili 351 genetických faktorů, které mohou ovlivnit režim spánku. Údaje ze své studie pak předali genetické testovací společnosti 23andMe, na základě čehož si potvrdili, že mezi spánkovým rytmem a DNA existuje úzká souvislost.