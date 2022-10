Skutečné ženy přiznaly: Zkusily jsme swingers party. Co to s námi udělalo?

Pro většinu lidí jsou swingers party tabu. Záliba ve skupinových hrátkách patří mezi témata, o kterých se moc nemluví. Našly se ale i ženy, které svou zkušenost se skupinovým sexem veřejně přiznaly. Jaké to pro ně bylo a jak ovlivnila účast na swingers party jejich vztahy?

PAVLÍNA (40): Chtěla jsem manželovi splnit sen „Jít na swingers party by mě samotnou nikdy nenapadlo, toužil po tom dlouhou dobu můj manžel. Nejdřív jsem si myslela, že zůstane jen u snění, ale básnil o tom tak dlouho, až jsem se rozhodla splnit mu na jeho narozeniny přání a sama jsem ho vzala na swingers party. Jelikož jsme už několikrát mluvili o tom, jak by to asi probíhalo, kdybychom vyrazili spolu, neměla jsem strach, že by se mi dělo něco nepatřičného. A musím říct, že tento ojedinělý výlet za hranice všednosti byl opravdu zážitek. Klub byl na vysoké úrovni, prostředí luxusní a lidi na akci krásní a milí. Vše probíhalo tak, jak jsme se o tom bavili, pozorovali jsme při sexu ostatní účastníky a nechali jsme je, aby při milování sledovali nás, nikoho dalšího jsme ale k hrátkám nepřizvali. Musím říct, že celá atmosféra byla velmi vzrušující a zážitek okořenil náš sexuální život na hodně dlouho. Po opakování však netoužím, šlo o takovou tu akci, která se prostě stane jen jednou za život a není třeba ji opakovat.“ Jak to probíhá na swingers party? Podívejte se na video:

NIKOLA (46): Můj vztah s manželem to posílilo „Vyrůstala jsem už v dospívání s myšlenkou, že pro každého není jen jeden člověk, a proto si může užívat s více lidmi najednou, aniž to něčemu bude vadit. Myslím si, že můžete mít sex, aniž do něj zapojujeme jakékoliv emoce. Současný manžel se ode mě o mé zvědavosti i tajných choutkách dozvěděl hned po seznámení. Při oslavě výročí prvního rande mě proto vzal do swingers klubu. Opravdu to pomohlo posílit náš vztah. Ne všechny zážitky byly úplně příjemné, a tak jsme se snažili o nich později vést rozhovory a udržovat přitom vzájemně otevřenou komunikaci. Když mluvíte o swingers, najednou je mnohem snazší diskutovat o jiných problémech ve vztahu.“ Ženy versus muži: Jak rozdílní jsme v tom, co nás v sexu vzrušuje? 1 O tom, že mužská a ženská sexualita je rozdílná, už dávno není…

RADKA (45): Vybírám si podle úrovně „Swingers party je fajn zábava, nic tam není povinné. Někdo si opravdu užívá jen bazének, případně si hledí jen svého partnera. Znám pouze oficiální kluby. Na soukromou akci bych asi nenašla odvahu a taky očekávám nějakou úroveň. Ta je v oficiálním klubu většinou zajištěná. Majitelé tam hned tak někoho nepustí, protože by jim tam přestali chodit normální pohodoví lidé. Určitá úroveň je zajištěna i tím, že se platí vstupné. A popravdě swingeři provozují pouze bezpečný sex, bez kondomu ani náhodou.“ Nejčastější erotické sny: Jste kvůli snění o sexu hříšnou i ve skutečnosti? Nejen jasnovidci a věštci přikládají snům zásadní význam, ale jejich…

PETRA (39): Náš vztah to neustál „S manželem jsme nutně potřebovali oživit skomírající sexuální život a vlastně i celé manželství. Nevím, z které hlavy jednoho večera u vína vzešel nápad jít na swingers party, nicméně rozhodli jsme se ihned tuto šílenost zrealizovat. Co se ale dělo poté, co jsme dorazili na místo, jsem nečekala. Pro manžela jsem přestala existovat hned za dveřmi a okamžitě začal nahánět všechny ty krásné a svolné ženy. Nejdřív jsem stála jako opařená a žárlila jsem, ale když jsem po nějaké době viděla, jak si odvádí hned dvě ženy do postele, řekla jsem si, že když on, tak já taky. A musím říct, že sex, který jsem prožila s oním cizím mužem, byl po dlouhé době naprosto skvělý! Bohužel si toho všiml i manžel, který mezi nás nečekaně vtrhnul. Udělal příšernou scénu přímo na místě, takže nás z akce vyhodili, a manželství toto selhání neustálo ani s pomocí terapeuta.“ Jak se při sexu dokonale uvolnit? Dopřejte si předehru, která vás rozpálí Jít rovnou na věc je výsadou mužů, my ženy pro kvalitní zážitek z…