Skvělá valentýnská snídaně do postele: Co si dopřát steak s vejcem a žampiony

Blíží se Valentýn, a protože letos vychází na víkend, láká to k jedinému – pozdní, postelové a pořádné snídani. Blogerka Koko vás naučí originální recept, který na internetech ani nikde jinde nenajdete. Celý postup najdete na videu v úvodu článku.

Ingredience

180–200 g pravé hovězí svíčkové (steak ze střední části)

sůl

pepř

olivový olej na tepelnou úpravu

2x lžička (přepuštěného) másla

hrst čerstvého baby špenátu

2 lžičky smetanového sýra

pár kousků sýra s modrou plísní

větvička rozmarýnu

stroužek česneku

1 hnědý žampion

žloutek

Postup

Odkrojte zhruba 4–5 centimetrů z hovězí svíčkové. Váleček trochu vytvarujte a splácněte. Zbytek svíčkové zabalte vakuovačkou do pytlíku a dále skladujte v lednici. Na rozehřátou pánev se silným dnem dejte lžičku másla, nejlépe přepuštěného, a k tomu velkou dámskou hrst čerstvého baby špenátu. Nechte ho minutu povolit, zjihne skoro okamžitě. Přichází na řadu sýry, ty špenát i osolí – ideální je kombinace smetanového a rozdroleného sýru s modrou plísní. Vmíchejte je, aby se rozpustily a všechno se spojilo dohromady. Poté dejte stranou a pánev omyjte.

Steak mezi tím pochytil pokojovou teplotu, až teď ho pořádně osolte, opepřete, a to i po stranách, a vymačkejte ho do původního tvaru. Připravte ho pomocí olivového oleje na tepelnou úpravu – olej musí pokrýt celý povrch masa. K tomu si nachystejte větvičku rozmarýnu, stroužek česneku rozpulte a oloupejte, žampion rozkrojte na tři plátky. Tohle všechno poslouží jako voňavý poklad pro steak. Rozpalte pánev – musí se z ní viditelně kouřit, než na ni vložíte maso. Na první straně opékejte zhruba minutu a půl, pořádně dohněda. Otočte steak a opět mu dejte další minutu až dvě. Maso je třeba zatáhnout i po stranách pomocí kuchyňských kleští, postačí chvilka. Biftek odložte a pánev nechte vychladnout a vytřete ji papírovou utěrkou. Když je pánev stále ještě horká, vložte do ní kousek másla, rozmarýn, česneky řeznou stranou dolů a žampion – tím máme ustláno pro stejak.

Maso položte navrch. A hezky ho přikryjte připravenou špenátovo-sýrovou směsí. Uprostřed vytvořte jemný důlek – zatím ale zůstane prázdný. Pánev vložte na pět minut do trouby předehřáté na 180 °C (horký vzduch) nebo 200 °C (klasické pečení). Rozklepněte vajíčko a oddělte bílek od žloutku. Žloutek vložte do důlku na steaku a pečte ještě dalších 5–6 minut, během kterých se žloutek zatáhne na povrchu, ohřeje se, ale nestihne zatuhnout uvnitř. Sýry ve špenátu začnou místy chytat barvu. Hotovo a ven z trouby! Žloutek ještě osolte a opepřete. 11minutový pobyt v troubě nechá špenát ještě luxusně zelený. Zbývá jediná otázka – jak to vypadá uvnitř? Nebuďte netrpěliví a každopádně nechte steak ještě 4 minuty odpočinout, než se do něj pustíte. Mezitím i se všemi komponenty naservírujte na předehřátý talíř. Celý postup najdete na videu v úvodu článku.