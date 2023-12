Sladká show Peče celá země 2024: Nejmladšímu cukráři je teprve 16 let!

„Zájem je rok od roku větší. Když bych měl srovnávat, tak na konkurz do druhé řady se přihlásilo asi tři sta uchazečů, což bylo opět více než do té první“, přibližuje vzrůstající počet přihlášek kreativní producent Petr Mühl.

Třetí řada Peče celá země opět stmelí celé rodiny u televizních obrazovek, a to jak u české klasiky, tak u často velmi originálních receptů. Víte například, jak se peče malinový dort, který znáte ze znělky? V letošní řadě budou moci diváci ocenit i mnohá umělecká díla, cukrářské skládačky, výrobky průzračné jako sklo, na své si přijdou i zahrádkáři či milovníci starých krajek. Nebudou chybět ani známé recepty z ciziny. Během natáčení bylo tentokrát spotřebováno 221 kilogramů mouky, 63 litrů mléka a 134 kilogramů másla.

„Primárně peču sám pro sebe. Občas donesu koláčky kolegům a kamarádům, ale ti naštěstí moc kritičtí nejsou. V soutěži to najednou bylo jiné,“ upřesňuje jeden ze soutěžících. Oba porotci soutěže nešetří kritikou ani chválou, práci s vybranou dvanáctkou třetí řady si však pochvalují. „Při třetí řadě jsem nevnímala propracovanější strategii soutěžících. Měla jsem pocit, že si to účastníci chtěli hlavně užít,“ říká Míša Landová a Josef Maršálek doplňuje: „Jsem přesvědčen o tom, že soutěžící vytvořili nádherný tým a že si užívali blízkost mezi sebou. A nám, porotcům, se s nimi i díky tomu krásně spolupracovalo. Máme nezáviděníhodnou roli, protože lidi posíláme domů a musíme jim říct věci, které nechtějí slyšet. A i za ně nám poděkovali, a to se nám ještě nestalo.“

Moderátorská dvojice Tereza Bebarová a Václav Kopta pořadem provází od samého začátku. Pro Terezu Bebarovou se pečení stalo součástí jejího osobního i pracovního života. „Začala jsem více péct a přestala jsem se bát postavit se k plotně i jako cukrářka. Společně s Josefem Maršálkem jsme natočili další díly cyklu České televize Buchty po ránu, ve kterém Pepovi sekunduji a snažím se pro diváky získat cenné rady.“

Václav Kopta oceňuje i další přesah, který dle něj pořad má: „Myslím, že znovu nastartoval vztah k tradici, buduje v lidech pocit rodinné sounáležitosti. Opět jsme objevili kouzlo babiččiných receptů. A to jsou věci, které se dnešní divoká doba snažila v rodinách utlumit. BBC přišla s geniálním konceptem, prostřednictvím kterého se tohle všechno podařilo podnítit, a to celosvětově.“