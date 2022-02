Sladké a slané zapečené žemlovky. Zkuste osvědčené recepty

Žemlovka s jablky a hruškami

4 porce, příprava: 50 minut

600–700 g jablek (např. Gala), 480–550 g hrušek (např. Williams), máslo, strouhanka a cukr na formu, 1 celá veka, 250 ml smetany 30%, 3 vejce, 125 g mascarpone, 25–30 g krystalového cukru, 50 g rozinek, mletá skořice a vanilka

KARAMEL: 250 g třtinového cukru, 2 lžíce medu

Jablka a hrušky omyjte a osušte. Odstraňte jádřince, jablka nakrájejte na kostičky a hrušky nastrouhejte. Zapékací mísu vymažte máslem a vysypte směsí cukru a strouhanky (2 : 1). Do vymazané nádoby vyskládejte suchou veku. Udělejte karamel: do 100 ml studené vody vsypte cukr a přidejte med. Vařte tak dlouho, až karamel zhoustne a změní barvu do medově zlaté. Přidejte nakrájená jablka a skořici. Nechte chvíli povařit, dokud trochu nezměknou. Na předem vyskládanou veku vysypte karamelizovaná jablka. Položte druhou vrstvu veky. Smetanu rozšlehejte s vejci a směsí zalijte žemlovku. Pak ji posypte hruškami smíchanými s mascarpone, cukrem a rozinkami. Uhlaďte a pečte v předehřáté troubě při 170 °C asi 25 až 30 minut.

Náš TIP: Pokud nemáte rádi hodně sladkou chuť karamelu, můžete jablka nastrouhat stejně jako hrušky a mascarpone přimíchat i k nim. Do hruškové směsi zkuste pro změnu přidat nasekané ořechy.

Postup přípravy žemlovky najdete i tady ve videu: