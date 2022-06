Slaměné letní kabelky jsou zpět: Dodají vašemu outfitu svěží dovolenkový look!

Kabelky a ženy tvoří nerozlučnou dvojici. I proto byla kabelka povznesena z ryze praktického kousku na módní doplněk. Praktickou funkci by však měla splňovat i nadále. Letní slaměné kabelky to dokážou, využijete je totiž jak ve městě při běžných denních pochůzkách, tak na pláži. Skvěle se jako součást vašeho outfitu budou vyjímat i večer v plážovém baru či třeba v letním kině. Po kterých letos sáhnout? Inspirujte se v galerii v úvodu článku.

Už více než 2000 let

Slaměné, jutové a proutěné kabelky mají rustikální a přitom velice moderní vzhled, který osvěží každý letní model. Tento fakt je prokázaný dlouhými staletími, jelikož právě tyto kabelky mají možná nejdelší historii z doplňků. Jako praktickou i slušivou součást outfitu je totiž používali již staří Egypťané, Řekové a Římané a nutno dodat, že jejich design se za ty roky příliš nezměnil.

Shopper, nebo crossbody

Na trhu v současnosti nejčastěji seženete dva typy slaměných kabelek. Prvním jsou velké tašky zvané shoppery, které oceníte nejen kvůli vzhledu, ale i praktičnosti. Ve městě do nich totiž vměstnáte všechny nezbytnosti na celý den, včetně notebooku i nákupu, vyrazit s nimi ale můžete i na pláž. Krásně se do nich vejde deka, plavky, svačinka, kniha i kosmetická taštička, opalovací krém a peněženka.

Druhým typem jsou pak kabelky crossbody nebo přes rameno. Většinou mají kožený či koženkový popruh, letos je ale velkým hitem kombinace slaměné kabelky s řetízkovým popruhem. Co se týče tvaru, nejčastěji se setkáte s kyblíčkovými bucket bags, bagetkami i košíky, a to jak přes rameno, tak do ruky. Nebojte se ani nejrůznějších aplikací z jiných materiálů, kabelky bývají ozdobené například dřevěnou rukojetí, mušličkami nebo perlami.

Nejoblíbenější jsou slaměné kabelky v přírodních tónech, pokud vám však připadají příliš fádní, poohlédněte se po těch, které jsou obarvené nebo naturální tóny kombinují s pestrými letními barvami. Zlatou střední cestou jsou pak popruhy a zavírání v nejrůznějších barevných provedeních.

Slaměné přírodní kabelky vypadají fantasticky s letními rozevlátými šaty v mini, midi i maxi délce, během chladnějších dní skvěle korespondují s džínovou bundou i sakem. Doplnit jimi ale můžete i džíny či džínové šortky s obyčejným tričkem či topem, lněný outfit, plisovanou sukni nebo plážový kaftan. A pozor, přírodní kabelky rozšiřují délku své působnosti! Zatímco v předchozích letech byly k vidění striktně jen v letních měsících, letos rozhodně nebude chybou vzít si je i k trenčkotu nebo podzimnímu svetříku!

