SLÁVKA (35): Moje tchyně si občas platí mladší gigoly

Když Slávka zjistila, že si její tchyně občas platí mladší muže jako společníky a milence, dost ji to šokovalo. Ale odsoudit tchyni by bylo snadné, protože ne vždy je všechno tak jednoduché, jak se to jeví na první pohled.

Mám moc ráda svoji tchyni a obdivuji ji. Třebaže je o generaci starší, má víc elánu a životní energie než já. K tomu i dobře vypadá, nikdo by ji téměř šedesátku nehádal. Rozuměly jsme si od začátku mého manželství a já vždycky obdivovala, jaký má ona se svým manželem krásný vztah. Že se mají opravdu rádi bylo zřejmé a že ani sex pro ně není tabu, se rozumělo samo sebou.

Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech… Tchán onemocněl před pár lety rakovinou prostaty a jedinou možností, která ho problému mohla zbavit, byla operace. Že je vedlejším účinkem této léčby ztráta libida a vlastně nástup impotence, to se oba dozvěděli při konzultacích s ošetřující lékařkou.

Tchyně se k tomu postavila čelem a tchána přesvědčila, že jí záleží víc na tom, aby zůstal na živu, než na tom, zda si budou moci spolu užívat intimních radovánek. Operace proběhla bez komplikací a další pravidelné kontroly jsou také bez nálezu. Musím říct, že za dobu léčby a následné rehabilitace si u mě tchyně získala vážnost a úctu – byla nemocnému manželovi oporou hlavně psychickou a pečovala o něj ze všech sil.

Tchán se uzdravil, bohužel v něm narostlo přesvědčení, že už není své ženě rovnocenným partnerem, a dlouho trvalo, než se vyrovnal s novou situací. Býval mrzutý, někdy až nepříjemný, časem se trochu zlepšil. Jen už nechtěl svou ženu doprovázet na dovolenou nebo na víkendové pobyty, posílal jí samotnou, aby si prý od něj odpočinula.

Vloni v červnu mi tchyně navrhla, že bychom mohly jet spolu na deset dnů do lázní. Trochu pohladit duši i tělo péčí odborníků, odreagovat se od starostí všedních dnů. Ráda jsem její nabídku přijala, sama jsem nikdy žádný wellness pobyt neabsolvovala, a tchyně, která jich měla za sebou už několik, tvrdila, že se mi to bude určitě líbit.

Zážitky mám z pobytu úžasné a taky jeden natolik překvapivý, že jsem nevěděla, jak s ním naložit. Všechny ty ozdravné a pečující kúry byly to nejlepší, ovšem tím překvapivým zážitkem bylo zjištění, že moje energická a pohledná tchyně si občas zaplatí na dobu lázeňského pobytu gigola, aby jí dělal společnost ve dne i v noci a choval se jako správný milenec.

Nejprve mi bylo trapně, nevěděla jsem, jak se zachovat – mám-li se tvářit, že o ničem nevím, že jsem si ani nevšimla, ale nakonec jsem usoudila, že bude nejlepší si s tchyní promluvit. Mě svým jednáním nijak neomezovala, nechávala si čas i pro mě, jen jsme občas na výlety brávaly jejího společníka.

Tchyně se přiznala, že takhle tráví lázeňské pobyty už několikátým rokem. Vysvětlila mi, že stále ještě ji sex těší, ovšem doma nemá šanci svou touhu uspokojit. S manželem že má spíš bratrský a přátelský vztah, ale kvůli tomu, že se fyzicky nemilují, by ho nikdy neopustila. Vyřešila tedy situaci tak, že jezdí do lázní dál od domova, takže nikdo v blízkém okolí nemá o jejích gigolech tušení. Nechtěla by manžela ranit, ani zavdávat důvod k nějakým pomluvám a drbům. Zatím jí to vychází.

Vypadá to, že mi tchyně situaci vypodobnila v pár větách, faktem ovšem je, že jsme vedly dlouhou debatu. Když jsem si všechno ještě sama v klidu probrala, uznala jsem, že nemůžu tchyni jen tak odsoudit. Má svůj tajný život jen dvakrát do roka a já jí ho vlastně upřímně přeju. A nikomu, ani manželovi, o tom neříkám.