Slavná trilogie Slunce, seno…: Co se stalo s Vencou, Milunou nebo Blaženou?

Kultovní trilogie Zdeňka Trošky se snad nikdy neokouká. Vtipné hlášky, které ve Slunce seno… zazněly, zlidověly a postavy hoštické vesničky se nám zapsaly do povědomí. Přitom je většinou ztvárnili úplní neherci. Některé si režisér vyhlídl přímo ve vsi, a do komedie obsadil dokonce vlastní rodiče. Jeho tatínek si tam zahrál Konopníka a maminka se před kamerou mihla coby matka doktora Káji. Co dnes dělají a jak vypadají Blažena, Venca nebo Miluna?