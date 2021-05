Slavné české páry, které neustály koronavirus: Kdo se během pandemie rozešel?

Monika Absolonová a Tomáš Horna

Česká zpěvačka na prvního máje překvapila ne zrovna radostnou zprávou. Místo milostného vyznání oznámila rozchod s partnerem Tomášem Hornou, se kterým strávila sedm let, mají spolu dva syny. „Mě to pochopitelně mrzí, protože jsem měla sen o velké a šťastné rodině. Myslím, že jsem udělala všechno, co jsem mohla. Je mi to líto, ale takový je život. Teď možná vypadám, že jsem v pohodě, a vlastně jsem. Mám úžasné děti. Doufám, že budeme s Tomášem rozumní. Zatím to tak vypadá, že kluci budou v pohodě, to je jediné, o co mi jde. Srdce se třeba někdy zahojí,“ uvedla. Dle jejích slov je Tomáš Horna milující tatínek, a proto se bude snažit, aby se se syny pravidelně stýkal.