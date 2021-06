Slavné hvězdy, kterým unikla sex tape: Kdo z celebrit se dodnes stydí za domácí porno?

Umíte si představit, že prožíváte se svým partnerem ty nejintimnější chvilky, na které se zanedlouho bude moct podívat celý svět? Pro některé celebrity toto není pouze představa, zažily si to na vlastní kůži. Komu ze slavných uniklo domácí erotické video na veřejnost?

Kim Kardashian a Ray J Jednou z nejznámějších kauz ohledně domácího porna se proslavila například profesionální celebrita a manželka rappera Kanye Westa Kim Kardashian. Věřila byste, že se to stalo téměř před dvaceti lety? Partnerem brunetky s výrazným pozadím byl tehdy jistý Ray J, který celé postelové dovádění natočil s veškerými detaily a o pět let později prodal společnosti Vivid Entertainment, která sex tape poslala do světa. Kim Kardashian se samozřejmě začala bránit a u soudu tehdy vybojovala pět milionů dolarů. Nicméně video se nakonec nikdy nepřestalo distribuovat a podle odhadů vydělalo přes sto milionů dolarů, z nichž nebohá Kim neviděla nikdy ani cent. „Takhle jsem se představila světu. Byl to opravdu špatný způsob. Cítila jsem se zostuzeně," uvedla celebrita později.

Paris Hilton a Rick Salomon Také dědička hotelového impéria Paris Hilton ochutnala hořkou příchuť nechtěné slávy. Video pojmenované One Night In Paris (Jedna noc v Paris), na němž blondýnka skotačí se svým tehdejším partnerem Rickem Salomonem, se záhadným způsobem dostalo na veřejnost a do rukou pornografické společnosti. Rok 2004 byl pro Paris krušný, začala se totiž soudit a spolu s ní i Rick Salomon, kterého původně Paris z uniknutí nahrávky obvinila, za což ji Salomon zažaloval o deset milionů dolarů.

Colin Farrell a Nicole Narain Nejen slavné ženy si s sebou nesou trauma z uniklých pornografických nahrávek, své o tom vědí i slavní muži. Například herec Colin Farrell v roce 2003 vzal do ruky kameru a začal natáčet svoje postelové zážitky s modelkou Nicole Narain, a to do pěkných detailů. Trvalo sice několik let, než se nahrávka dostala na veřejnost, slavný herec byl však i tak v šoku, už proto, že se sex tape dostala do nejrůznějších filmových knihoven, a tak ji shlédla omylem i jeho matka.

Pamela Anderson a Tommy Lee Že má svoji sex tape i sexbomba Pamela Anderson, asi nikoho nepřekvapí. Pochází z roku 1998 a herečka a slavná Playmate na ní dovádí se svým tehdejším manželem Tommym Leem, bývalým bubeníkem kapely Mötley Crüe. Celé video vzniklo na jejich líbánkách. Elektrikář, který při údržbě slídil v jejich bytě, ho našel v šuplíku a prodal pornografické společnosti. Pamela ji ihned zažalovala a dosáhla vyrovnání. Nahrávka však za pouhý rok vydělala přes sedmasedmdesát milionů dolarů a dodnes je údajně volně k dohledání.