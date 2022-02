Slavné pornoherečky: Kterou proslavila obří ňadra, deep throat či výhrůžky smrtí

Byla to pornoherečka Linda Lovelace, která v roce 1972 natočila nejslavnější pornofilm všech dob. Byl jím snímek Hluboké hrdlo (Deep Throat), kde se tvůrci s Lindou před kamerou zaměřili na techniku zvanou právě hluboké hrdlo neboli deep throat. Film byl tehdy zakázán ve třiadvaceti zemích světa, a přesto dokázal vydělat přes 600 milionů dolarů. Lovelace v něm šokovala nejen svojí převratnou technikou při orálním sexu, ale také vyholeným klínem. Od té doby pornoherečka nic zásadního nenatočila a po zbytek života tvrdila, že ve všech svých filmech hrála nedobrovolně, pod tíhou strachu z fyzického napadení od svého přítele a posléze manžela. Velice aktivně bojovala za práva žen a zákaz tvrdého porna, vystupovala jako mluvčí organizace žen proti pornu. Zemřela ve věku třiapadesáti let na následky zranění, jež utrpěla při vážné dopravní nehodě.

Jméno Jenna Jameson je ve světě pornografie obrovským pojmem a ne nadarmo se herečce přezdívá královna porna. Účinkovala ve 161 filmech s lechtivou tematikou a další čtyři režírovala, založila dokonce vlastní společnost ClubJenna. Ačkoliv už aktivně porno nenatáčí, pořád je nejbohatší pornoherečkou všech dob. V roce 2005 si nechala zmenšit své poprsí na původní velikost a ukončila profesionální kariéru, porno ale stále produkuje. O pikantnosti ze zákulisí natáčení filmů pro dospělé i ze svého života se podělila ve veleúspěšné biografii How To Make Love Like A Porn Star.

Pornografická kariéra pornoherečky Sashi Grey trvala pouhé tři roky, brunetka, která nikdy nepodstoupila plastiku, však za tu dobu stihla posbírat nespočet cen za svoje dovednosti, zejména proto, že byla ochotná dělat před kamerou neobvyklé věci. Sasha Grey se tak může pyšnit tituly jako nejlepší sex na trojitý způsob, nejlepší skupinový sex, mazlíček měsíce, pornoherečka roku a nejlepší orální sexuální scéna. V roce 2009 se umístila na prestižním 1. místě v žebříčku „100 nejlepších pornohvězd“ magazínu Genesis. Do porno důchodu odešla už v jednadvaceti letech, protože podle svých slov v rámci lechtivých filmů udělala a dokázala vše, co mohla. Po ukončení kariéry se věnovala spíš hudbě a založila kapelu aTelecine.

Výhrůžky smrtí

Peklem si kvůli své velmi krátké porno kariéře prošla libanonská pornoherečka Mia Khalifa. Ta vyvolala vlnu nenávisti poté, co si na jednu ze scén vzala neuváženě na hlavu tradiční muslimskou pokrývku hlavy pro ženy hidžáb a následně měla sex s mužem. Po tomto výkonu jí smrtí vyhrožovali převážně podporovatelé ISIS, kteří jí chtěli za tento podle nich neodpustitelný hřích rovnou uříznout hlavu. Trauma z natáčení si herečka nese i z jiných důvodů, a to i přesto, že v pornoprůmyslu strávila pouhé tři měsíce. Dodnes se snaží, aby její videa byla stažena z internetu. „Bylo to nejhorší období mého života. Nejtoxičtější tři měsíce mého života, které mě jako člověka naprosto nevystihují. Jsem mnohem víc než jen pornoherečka. Doteď navštěvuji kvůli své minulosti terapeuta, někdy se bojím kvůli výhrůžkám vyjít na ulici. Kéž by má videa neexistovala online a už dále nekolovala,“ uvedla na TikToku před časem Khalifa.