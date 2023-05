Slavné soudní spory celebrit: Domácí násilí, plagiátorství a nechutné rozvody

Ed Sheeran: Plagiátorství

Je to jen pár dní, co stanul u soudu sympatický zrzek Ed Sheeran. Britský písničkář se může pyšnit hromadou úspěšných hitů a jedním z nich je nepochybně písnička Thinking Out Loud, kterou vypustil do světa v roce 2014. Americký soulový zpěvák Marvin Gaye ho ale po letech nařkl, že vykradl jeho hit Let’s Get It On z roku 1973. Během procesu se Ed Sheeran bránil a prohlásil, že pokud ho soud uzná vinným, s hudbou skončí, což ohrozí i další hudebníky. Po dvoutýdenním procesu soud v květnu 2023 konečně rozhodl v jeho prospěch, a hudební svět si tak oddychl.

Není to ale poprvé, co byl písničkář nařčen z plagiátorství. Loni čelil obvinění, že se v refrénu písně Shape of You z roku 2017 až moc inspiroval songem Oh Why z roku 2015. I v tomto případě soud vyhrál.

Ed Sheeran nechává fanoušky nahlédnout do soukromí. Podívejte se na video: