Slavné ženy a jejich boj s rakovinou: Vzácný nádor, odstraněná ňadra a metastázy

Léčbu rakoviny prsu podstoupila zpěvačka dvakrát a v obou případech byla úspěšná. Poprvé to bylo v roce 2010. Po osmi letech se jí zákeřná nemoc vrátila a následovalo pro ni velmi náročné období. Podstoupila operaci, chemoterapie a tentokrát jí trvalo mnohem déle, než se dostala do formy. Přesto koncertovala dál.

Pokračování 6 / 6

Olivia Newton-John

Sandy z Pomády si zdrcující diagnózu vyslechla hned několikrát. Poprvé se s rakovinou prsu potýkala v roce 1992. Nemoc se pak s větší silou vrátila v roce 2013, kdy se metastázy rozšířily i do ramene. Měla velké štěstí, protože jí na to lékaři přišli při vyšetření po dopravní nehodě. Po několika letech bohužel nádor metastázoval i do spodní části páteře a nemoc se dostala do posledního stadia. Herečka zemřela vloni 8. srpna ve věku třiasedmdesáti let.