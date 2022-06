Slavné ženy, které se netají svojí bisexualitou: Které přitahují obě pohlaví

S Bradem Pittem sice tvořila jeden z nejznámějších párů planety, přiznává však, že dříve chodila i se ženami. Angelina se netají tím, že měla vztah s herečkou Jenny Shimizu. „Dovedete si představit Laru Croft jako lesbičku? Koneckonců i já mám ráda ženy. Docela by mne těšilo, kdybych se ženám, které se jdou do kina podívat na Laru Croft, líbila stejně jako jejich partnerům,“ řekla kdysi. V dlouhodobých vztazích však dává přednost mužům, před Pittem byla vdaná za herce Billyho Boba Thortona a ještě před ním za hereckého kolegu Jonnyho Leea Millera.

Cynthia Nixon

Představitelka Mirandy z legendárního seriálu Sex ve městě žila patnáct let s učitelem a fotografem Dannym Mozesem, se kterým má dvě děti. Přesto vkročila do manželství se ženou. V roce 2012 se provdala za aktivistku Christine Marinoni, se kterou má syna. „Necítím, že bych se změnila. Celý život jsem byla s muži a nikdy předtím jsem se nezamilovala do ženy. Ale když jsem to udělala, nevypadalo to tak divně. Jsem prostě žena, která je zamilovaná do jiné ženy,“ uvedla ke své orientaci herečka. V roce 2012 samu sebe označila jako bisexuálku.