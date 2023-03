Slavné ženy, které výrazně zhubly: Podívejte se, jak jim to dnes sluší

Jak to Adele slušelo na udílení cen BRIT Awards? Podívejte se na video:

Rebel přestala emocionální problémy řešit jídlem, začala jíst třikrát denně a do jídelníčku zařadila mnohem víc zeleniny a ryb, pije minimálně dva litry vody denně. Každé ráno si údajně dává také teplou vodu s projímavou epsomskou solí. Jednou až dvakrát týdně vynechává večeři a denně se věnuje chůzi, běhu, józe nebo plavání.

Známá komička vždy propagovala sebelásku a kila navíc uměla hrdě nosit. Díky plnoštíhlé postavě se v Hollywoodu také proslavila a role boubelek se jí jen hrnuly. Svůj postoj přehodnotila před třemi lety po návštěvě lékaře, který jí naznačil, že by jí zhubnutí usnadnilo cestu k mateřství. Neurčila si žádnou cílovou váhu, jen se chtěla cítit fit. Nakonec změnou životního stylu zhubla 35 kilo.

Důležitou úlohu pak sehrála sirtfood dieta. Při ní do jídelníčku začleňujete enzymy (sirtuiny), které pomáhají spalovat tuky a posilovat svaly. Základem jsou zeleninové šťávy, spousta ovoce a zeleniny, ořechy, pohanka a zakázaná není například hořká čokoláda nebo červené víno.

Všem se zaryla do paměti jako boubelka se silným hlasem, čímž vyčnívala z řady. Před pár lety ale zpěvačka překvapila štíhlou postavou, které dosáhla během dvou let. Zhubla neuvěřitelných 45 kilo, kdy cvičila třikrát denně, ovšem ne, aby zhubla, ale kvůli úzkostem. Ráno se věnovala chůzi nebo boxu a večer kardio cvičení. Takový režim si mohla dovolit, protože neměla žádnou práci.

Melissa McCarthy – 35 kg

Boubelatou šéfkuchařku Sookie z Gilmorek byste dneska možná ani nepoznala. Zhubla totiž 35 kilo a mohla za to i psychika. Přestala si lámat hlavu s kily navíc a nestresovala se. Když pak začala pracovat na snímku Špión, tak do toho i posilovala, což jí také pomohlo. Jejím cílem ale nebyla štíhlost, protože by si tím uškodila i pracovně. Jen se chtěla cítit ve svém těle dobře a zdravě.