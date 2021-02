Slavné ženy po padesátce, které se svlékly: Jaké krásky odhalily své tělo?

Julianne Moore

Na prahu padesátky se svlékla také herečka Julianne Moore, a to pro kampaň známé módní značky Bvlgari pro sezónu Podzim 2010 / Zima 2011. Krásné zrzce, která je držitelkou Oscara za hlavní roli ve filmu Pořád jsem to já, bylo v době focení devětačtyřicet let. Na fotografiích tehdy pózovala dnes již šedesátiletá herečka nahá a intimní partie jí zakrývaly šperky, kabelka a dokonce dvě živá lví mláďata.