Slavní čeští princové: Čím nás dostali a co je s nimi teď?

Vánoce bez pohádek, to je jako stromeček bez ozdob. Jedno bez druhého se neobejde. A protože ve většině pohádkových příběhů nesmí chybět princové a princezny, můžete si nyní připomenout několik princů z dnes již kultovních pohádkových filmů. Kterého máte nejraději?

Pyšná princezna - Vladimír Ráž Byl to právě princ Miroslav v podání Vladimíra Ráže, který v přestrojení za zahradníka dokázal srovnat do latě rozmazlenou princeznu Krasomilu. Jejich láska měla přesah do reality, protože představitelka pyšné princezny Alena Vránová se po natáčení stala hercovou druhou manželkou. Vladimír Ráž exceloval i v dalších dnes již kultovních pohádkách jako Hrátky s čertem nebo Byl jednou jeden král. Známý je také z komedie Anděl na horách. Aktivní byl nejen u filmu, ale i v divadle, v televizi i v dabingu. V roce 1984 získal titul Zasloužilý umělec a v roce 1997 obdržel ocenění za své dlouholeté působení v dabingu. Zemřel 4. července 2000, krátce po dovršení sedmasedmdesáti let, v Praze. Nejslavnější a nejoblíbenější české princezny. Kterou máte nejraději vy? 7 2 Máte rádi české pohádky? Nejen děti je milují, ale i většina…

Šíleně smutná princezna – Václav Neckář Václav Neckář sice nikdy nebyl prvoplánový krasavec, coby princ Václav v pohádce Šíleně smutná princezna ale měl svoje charisma. Princeznu Helenu si získal svým rošťáckým úsměvem, smyslem pro humor i pěveckým talentem, takže jí ani nevadilo, že je o pár centimetrů menší. Václava Neckáře ale proslavilo víc věcí než jen jedna pohádka. Jeho hity Stín katedrál nebo Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě jsou nesmrtelné stejně jako kapela Bacily, ve které Neckář působil, či trio Golden Kids, v němž zpíval s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou. Navíc si zahrál i ve filmech Jiřího Menzla Skřivánci na niti a Ostře sledované vlaky, který získal v roce 1968 Oscara. V roce 2002 prodělal Václav Neckář mozkovou mrtvici, brzy se z ní ale uzdravil a vrátil se k hudbě. A tak nás o Vánocích mimo jiné může těšit i jeho vánoční hit Půlnoční. Poslechněte si píseň Půlnoční:

Princezna se zlatou hvězdou – Josef Zíma Princ Radovan v pohádce Princezna se zlatou hvězdou nás okouzlil především svojí statečností, kdy se nezalekl děsivého krále Kazisvěta a jeho armády a zachránil princeznu Ladu z jeho spárů. Byla to právě tato role, která zajistila Josefu Zímovi hereckou nesmrtelnost. Působil sice i v divadle a objevil se ještě v několika televizních inscenacích a seriálech, žádná jeho role už ale nebyla tak výrazná. Bylo to také tím, že se zaměřil spíše na svoji pěveckou kariéru. Od konce sedmdesátých let se věnuje dechovce a lidovým písničkám a za svoji tvorbu získal tři Zlaté a jednu Platinovou desku. Spolu se svojí ženou herečkou Evou Klepáčovou napsal také knihu Princ a Káča, ve kterém popisují peripetie ze soukromého i tvůrčího života. Miroslav Horníček: Herec, geniální vypravěč a komediant by oslavil 100 let! Pro komedianty byl spíše intelektuálem, pro intelektuály zase…

Zlatovláska – Petr Štěpánek Loajalita a oddanost prince Jiříka svému králi byla až dojemná. Jiřík byl ochoten za něj položit svůj život, jen aby král mohl získat krásnou princeznu Zlatovlásku. Protože ale pohádky mají šťastné konce, byl to samozřejmě Jiřík, který Zlatovlásku nakonec dostal za ženu. Svoji skutečnou manželku poznal Petr Štěpánek právě při natáčení Zlatovlásky, byla jí totiž režisérka pohádky Vlasta Janečková, která se stala Štěpánkovou životní láskou. S její smrtí po těžké nemoci se v roce 2012 těžce vyrovnával, útěchu ale našel v náručí herečky Zlaty Adamovské, s níž je dodnes. Petra Štěpánka můžete dodnes vidět pravidelně na televizních obrazovkách, a to nejen ve filmech, ale především v seriálech. Objevuje se například v Ordinaci v růžové zahradě po boku své ženy Zlaty, s níž se při natáčení také seznámil. Rudolf Hrušínský: Herec, který uměl rozesmát i vehnat slzy do očí 9 1 Jedinečný, nezapomenutelný herec, na kterého budeme vzpomínat pořád.…

Tři oříšky pro Popelku – Pavel Trávníček Vytrvalost, s jakou Princ z pohádky Tři oříšky pro Popelku pátral po své vytoužené lásce Popelce, dostala nejednu ženu u televizní obrazovky. A samozřejmě také Popelku, která na jeho nabídku k sňatku kývla. Pro Pavla Trávníčka šlo o jeho první filmovou roli, která odstartovala jeho doslova pohádkovou kariéru. Po Popelce si zahrál v pohádkách Třetí princ, O princi, který měl o kolečko víc nebo O štěstí a kráse. Objevil se také v řadě televizních inscenací i v divadle, později moderoval hudební pořady Carusošou a Do-Re-Mi. V posledních letech je známý především jeho hlas. Denně ho slyšíme z televize coby dabéra Alana Aldy v seriálu M.A.S.H., nadaboval také například Terrence Hilla, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. Pavel Trávníček: Získal pohádkové bohatství i řadu žen. Které byly osudové? 12 Před časem oslavil devětašedesáté narozeniny a je pořád velmi…

O princezně Jasněnce a létajícím ševci – Jan Potměšil Pohledný zachránce Jíra, který si vyrobí vlastní křídla a naučí se létat? Není divu, že princezně Jasněnce ani nevadilo, že nejde o prince, ale o pouhého ševcovského tovaryše! Jíra svoji princeznu osvobodí a nakonec i prolomí kletbu čarodějnic, takže mladé lásce nic nebrání v rozkvětu. Tovaryše Jíru si v roce 1987 zahrál Jan Potměšil, kterého ve stejném roce proslavil kultovní snímek Bony a klid. Už o dva roky později to ale vypadalo, že je s jeho hereckou kariérou konec. Během listopadových demonstrací 1989 totiž při autonehodě utrpěl vážná zranění a zůstal upoutaný na invalidní vozík. Přesto se nevzdal a po dlouhém léčení se k hraní o pár let později vrátil. Občas je k vidění ve filmu, ale věrný zůstal především divadlu – za hlavní roli v Shakespearově hře Richard III. dokonce dostal cenu Alfréda Radoka. Saša Rašilov st.: Říkalo se, že je šlechtic, žil na hausbótu a rád si vymýšlel Prvorepublikový komik Saša Rašilov mystifikaci skutečně vyhledával a…