Slavní Kozorozi Vévodkyně Kate, Ivana Gottová, Gibson: Díky čemu uspěli?

Kozorozi jsou zemské znamení, kterému vládne přísný Saturn. Možná i proto, že je to planeta pořádku a přísnosti, jsou Kozorozi také velmi ambiciózní a cílevědomí lidé, kteří touží po uznání, ale kvůli tomu to nemívají v životě jednoduché. Nežijí okamžikem, ale myslí dopředu, jsou spolehliví a zodpovědní. Jak hvězdy pomáhají Kozorohům uspět v životě?

Uzavření introverti Velmi často Kozorozi skrývají svoje nitro a než povolí, aby k nim někdo pronikl, chvíli to trvá. Jsou spíše introvertní a neradi se na veřejnosti vystavují, drží se v pozadí, ale blízcí přátelé a rodina moc dobře vědí, že dokážou taky velmi dobře pobavit. Jsou to taky lidé, kteří stojí za svým slovem a nemění svoje názory. Které slavné osobnosti se narodily v tomto znamení?

Mel Gibson (3. 1. 1956) Uznávaný herec, který kromě hraní taky režíruje, patří k nejbohatším mužům v Hollywoodu, ale taky k velkým průšvihářům. Za sebou má spousty afér a taky obvinění z domácího násilí. Neumí se moc ovládat, ovšem za to zřejmě může bipolární porucha, kterou trpí. Kozorozi by měli brát vliv planety Saturn vážně a někdy sklonit hlavu a přistoupit na daná pravidla. To Gibson dlouho nedělal, ovšem nakonec mu v tom pomáhá jeho třetí žena, o pětatřicet let mladší scenáristka Rosalind. Kozorozi vynikají také spolehlivostí a tou se Gibson může chlubit. Podle ostatních je skvělý a věrný přítel.

Vévodkyně Kate Middleton (9. 1. 1982) Znamení Kozoroha odpovídá zemský živel, což znamená, že jeho zrozenci bývají klidní a vyrovnaní. Než něco udělají, pořádně si to promyslí. Jsou také praktičtí a to zcela platí o vévodkyni Kate. I proto si nedělá vrásky s tím, zda má na sobě už potřetí stejný outfit. Působí důstojným dojmem a má smysl pro povinnosti. Se Sluncem v Kozorohu je Kate spíše konzervativní a má silnou sebekontrolu. Nebylo pro ni proto těžké vplout do královské rodiny. Její Měsíc leží ve znamení Raka, tedy stejně jako Williamův. Je tedy také citlivá a může mít občas potíže o svých pocitech otevřeně mluvit. Miluje inteligentní humor, cení si tradic a ráda se k nim vrací. Nesnáší hádky a konflikty.

Jim Carrey (17. 1. 1962) O Kozorozích se říká, že jsou nejnudnější znamení zvěrokruhu. Na druhou stranu jsou Kozorozi rádi veselí a dokážou své okolí pořádně pobavit, což tedy o Jimovi platí stoprocentně. Jim dokáže rozesmát skutečně kde koho. Kozorozi jsou běžci na dlouhou trať a vědí, co chtějí. Jim to věděl taky, proto je tak úspěšný. Pokud jde o soukromí, moc o něm nemluví a dlouhodobé vztahy jsou pro něj důležité. I když rád žertuje, ve své podstatě je velký introvert, který tráví spoustu času sám se sebou. „Nejraději jsem sám, pro někoho to může být divné, ale já si to užívám," řekl na začátku roku v rozhovoru pro Radio Times.

Rowan Atkinson (6. 1. 1955) I tento britský komik, kterého proslavila role Mistra Beana, je Kozoroh. Jeho humor je specifický, ale v reálném životě s ním zase taková sranda není. Před několika lety opustil po 23 letech svou manželku a žije s přítelkyní-herečkou, s níž má třetí dítě. A letos nastoupil na mateřskou. Jako správný Kozoroh má smysl pro rodinu a miluje stabilitu, i když odchodem od manželky to popřel. Kozorozi taky oceňují krásné a luxusní věci, což herec dokazuje sbírkou rychlých a drahých aut. Mimoto jeho majetek se odhaduje na dvě miliardy korun. V soukromí je spíše plachý a moc toho o sobě neprozrazuje.

Diane Keaton (5. 1. 1946) Kozoroh je třetím nejsilnějším znamením zvěrokruh a vládne mu Saturn. Herečku Dianu Keaton ovšem ovlivňuje také planeta Venuše, což je planeta krásy. Diane je klidná a vyrovnaná osoba, která působí důstojným dojmem. Má ale taky schopnost milovat a navazovat vztahy s ostatními lidmi. Miluje harmonii a krásné věci ve svém životě. Je empatická, šarmantní, přátelská, ale i charismatická. Kozorozi ženy mívají smysl pro inteligentní humor, což jasně dokazuje ve filmech, zejména v těch, které natočil Woody Allen, s nímž nějaký čas žila. Nemá ale ráda, jako žádný Kozoroh, aby ji někdo někam tlačil, nesnáší taky hádky a agresivitu. Možná i proto se nikdy nevdala.

Anthony Hopkins (31. 12. 1937) Herec, kterého proslavila mimo jiné role zrůdného a psychopatického doktora Hannibala Lectera z filmu Mlčení jehňátek, je typický Kozoroh. Kozorozi jsou totiž velmi ambiciózní a cílevědomí a takový je i Anthony Hopkins. Úspěch je pro ně velmi důležitý, touží po uznání a dokážou se kvůli tomu spousty věcí zříct. Obvykle jdou tvrdě za svým cílem. Kozorozi taky většinou stojí pevně oběma nohama na zemi a Hopkins to dodržuje. Vždy říkal, že svoje problémy si musí vyřešit sám. Je odpovědný, odolný, má sebekázeň a je taky vytrvalý. Kozorozi jsou také velmi praktičtí, což Hopkins je. Vždy se snaží kontrolovat vše, co dělá, a někdy je kvůli tomu pod velkým tlakem. Astrologové mu radí, aby se naučil požádal o pomoc. Kozorozi taky milují hezké věci a umění, Hopkins například krásně maluje.