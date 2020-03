Slavní vs koronavirus: Nakažený Hanks, Klum v karanténě, Havlová šije roušky

Herec Tom Hanks s manželkou Ritou Wilson byli mezi prvními slavnými osobnostmi, které oznámily nákazu koronavirem. Manželé se v té době nacházeli v Austrálii a byli okamžitě odvezeni do nemocnice a zůstali v izolaci. „Cítili jsme se trochu unaveni, jako bychom byli nachlazeni, a pobolívalo nás tělo. Rita měla zimnici, která přicházela a zase mizela, také trochu teplotu. Abychom udělali vše správně, protože to je přesně v dnešních časech potřeba, nechali jsme se testovat na koronavirus a test byl pozitivní,“ uvedl Tom Hanks na svém Instagramu. „My Hanksovi budeme testováni, pozorováni a izolováni tak dlouho, jak to bude vyžadovat veřejné zdraví a bezpečnost,“ dodal herec. Hanksovi jsou momentálně propuštěni z izolace v nemocnici v Queenslandu, zůstávají však v karanténě.

Další, kdo potvrdil nákazu koronavirem, byla bývalá Bond girl Olga Kurylenko, která si v roce 2008 spolu s Danielem Craigem zahrála v bondovce Quantum of Solace. „Jsem zavřená doma. Opravdu jsem se celý týden cítila nemocná. K mým příznakům patří horečka a únava. Opatrujte se a berte to vážně,“ vzkázala herečka. „Děkuji všem, kdo jste mi přáli uzdravení, jsem dojatá laskavostí všech,“ dodala Kurylenko a zároveň odpověděla na několik otázek týkajících se koronaviru. Zmínila i to, že není v nemocnici, protože nemocniční zařízení jsou plná a dávají přednost pacientům, kteří bojují o život.

Orlando Bloom opustil Prahu

Velmi rychle na situaci zareagoval herec Orlando Bloom, který donedávna v Praze natáčel pokračování seriálu Carnival Raw. Podařilo se mu odcestovat do své rodné Ameriky ještě předtím, než americký prezident Donald Trump zakázal všechny cesty z Evropy do USA. „Vracíme se do Spojených států, přinejmenším já se vracím, protože to chceme stihnout před zákazem. Všechny vás mám rád, dávejte si pozor. Půjdu dobrovolně do karantény. Celá ta věc kolem koronaviru vypadá šíleně, ale udělejte, co je správné, vy i vaše rodina, a zůstaňte v bezpečí. Za několik týdnů toho padoucha porazíme,“ uvedl Bloom na Instagramu. Do Ameriky se vrátila také jeho těhotná snoubenka zpěvačka Katy Perry, která přerušila turné v Austrálii.