Slodičák, Guynes, Pytlík: Které celebrity si změnily jméno? A co mají v občance?

Už jste někdy slyšela jména jako Demetria Guynes, Alphonso d’Abruzzo, Peter Gene Hernandez nebo Lydia Vasilievna Miron? Že ne? Není divu. Ačkoliv jsou jejich nositelné velmi slavné osobnosti, svými původními jmény se nechlubí. Kdo se nechal přejmenovat?

Ne každému je do vínku dáno dokonalé jméno, které je hodno slavné celebrity. Proto se řada osobností přejmenovala ještě předtím, než se o nich dozvěděl celý svět. Ať už jejich původní jméno bylo zbytečně dlouhé, nebo se jim prostě jen nelíbilo, pravdou je, že u většiny případů by možná opravdu bylo těžší s ním udělat díru do světa a pro fanoušky složité si ho zapamatovat.

Stávaly se ale i situace, že mezi kandidáty na místa na výsluní se našly dvě osobnosti, které měly jméno stejné. Například Petra Janů si jen prohodila jméno za příjmení, aby si ji nikdo nepletl s konkurentkou Janou Petrů. Podobný problém řešil i hollywoodský herec Michael Keaton, který se původně příjmením jmenoval Douglas. Je vám to povědomé?

