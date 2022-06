Slova, která nejvíc zabolí jeho znamení. Tohle nikdy neříkejte svému partnerovi

Střelec (23. 11. – 21. 12.) – „Jsi blázen!“

Komu by se zamlouvalo, aby ho někdo neustále označoval za cvoka? Není to hezké, bagatelizuje to problémy a zní to tak, že vy jediní máte ve všem pravdu. Pokud někdo používá podobné slovní spojení směrem ke Střelci, nedělá dobře. Nejenže to Střelec nemá rád, ono ho to dokonce dost bolí. I když to možná nedá najevo.