Slunečná: Chytil Štěpán od Pavlíny pohlavní nemoc? Zruší konečně svatbu s Týnou?

Taky jste si v seriálu Slunečná zamilovali Bětu? Je to taková ta milá babička, co se o každého postará, poradí, prostě čistá duše. O to víc je bolestivější, že je zřejmě vážně nemocná. A to nebude jediný zdravotní problém v dnešní Slunečné. Štěpán asi chytil od Pavly pohlavní chorobu – ohrozí to jeho svatbu s Týnou?