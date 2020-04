Slunečná: Jak hvězdy ze seriálu slaví Velikonoce?

V seriálu se odehrají bohaté venkovské Velikonoce plné zvyků a tradic – najdete je na fotkách v úvodu článku. Jak ale slaví herci Velikonoce v civilu? Tedy za normální situace, když neplatí žádná omezení. Přečtěte si, co dělají Eva Burešova, Marek Lambora, Bára Jánová a ostatní. Kdo nejvíc miluje pečení a neodolá velikonočním dobrotám?

Bára Jánová a Adélka Dobešová Bára vyrůstala ve Vlašimi a jako malá trávila Velikonoce u babičky. „To mě moc bavilo, barvili jsme vajíčka, pekli dobroty. Když jsme byli doma, tak i v paneláku, kde jsem bydlela, neustále chodili koledníci. Později mi to ale už přišlo trapné, puberta, znáte to, tak Velikonoce na čas přestaly existovat. Dnes se zase ráda k té tradici vracím." To malá Adélka má Velikonoce moc ráda, barví s maminkou a sestrou vajíčka. „Nejraději mám modrou barvu, takže ty máme pro kluky, co přijdou, taky připravené," prozrazuje Adélka nesměle a přiznává, že moc ráda má i sladkosti, které jí přistanou jako odměna za nějakou tu básničku. Dnes tráví svátky Bára s rodiči na chalupě, kde se pečou beránky, mazance, bochánky. „Taky mám tyto svátky spojené s narozeninami tatínka, který je má kolem Velikonoc, takže do toho ještě slavíme. Jinak to moc zvlášť neprožívám, ale vzpomínám si, že tyto svátky jsou snad jediné, kromě Vánoc, kdy se dodržuje to, že se netočí. Ateliéry jsou zavřené a to je taky fajn." I když je Bára holka, jako malá samozřejmě chodila také koledovat. „Většinou jsem dostávala vařená vejce s nálepkou, kde byli kuřátka, zajíčci, košíček... Vždy jsem si vybírala tu nejhezčí."

Eva Burešová „Velikonoce jsem si užívala. Chodily k nám celé party kluků, i dvacet jich bylo, a zvonily u nás hned po ránu," vzpomíná na své mládí herečka, která se na návštěvu koledníků připravila a patřičně se i vždy upravila. „Běhaly jsme v sukýnce a měly pentle ve vlasech." S maminkou pekla Eva beránka a ve škole barvila vejce, které pak přinesla domů, aby si koledníci mohli vybrat. „Většinou ale kluci chtěli panáky a hodně jsme rozdávaly i čokoládová vejce." Se sestrou tak dostávaly pěkně naloženo, protože byly jediné holky v rodině. Dnes už se Eva víc zajímá o to, jak bude trávit svátky její malý syn Nathaniel. „Letos už by asi mohl jít s tatínkem navštívit kamarádky a zkusit něco vykoledovat," přemýšlí s úsměvem Eva. Chce, aby si tradice užil jako ona, když byla malá.

Filip Blažek, Matěj Pešek a Matyáš Sekanina Filip chodil na koledu vždy a stále tradici vyšlehat děvčata, aby byla zdravá a krásná, dodržuje. „Začal jsem chodit jako malý, to jsem dostával většinou vejce uvařená natvrdo, pak se to změnilo na panáky a od té doby si toho už z Velikonoc moc nepamatuji. Nicméně musím říct, že tehdy byly ty kraslice opravdu krásné, dnes už se to moc nenosí." Teď už chodí na koledu jen domů a prozrazuje, že jeho holky – manželka a dcery – vejce ještě barví a přidají k tomu i nějaká ta čokoládová. O něco radostněji prožívají svátky jeho seriáloví synové Matěj a Matyáš. Ti vyšlehají holky hned několikrát. „Hlavně ve škole, vezmu před svátky pomlázku a holky vyšlehám," přiznává malý Matěj. To jeho starší seriálový bráška Matyáš prozrazuje, že je Pražák jako poleno, ale na koledu chodí. Hlavně po příbuzných. „V košíku si pak odnesu čokoládu, sladkosti i ta barvená vejce."

Martina Preissová Velikonoce v Martině probouzejí krásné vzpomínky na dětství. Pochází z moravského venkova, kde se tradice opravdu prožívaly naplno. „S maminkou jsme se na Velikonoce chystaly třeba měsíc. Zdobily jsme dům a malovaly kraslice. V těch nejlepších dobách, kdy mi bylo tak patnáct let, k nám přišlo na koledu i dvě stě kluků," vzpomíná herečka, která tak s maminou neunikla žádné pomlázce. „Vzpomínám si, že se doma vždy prohýbaly stoly. Od beránka, mazance, nádivek… To všechno se u nás našlo a taky spořádalo. Koledníci rozhodně neodcházeli s prázdnou." Dnes se Velikonoce u Preissů taky slaví a synové se o to zajímají. „Dokonce barvíme vejce, chtějí to a těší se. Chodí i koledovat pěkně po Kunraticích s košíčkem a kupodivu to tam nějak funguje a koledu si přinesou. Když jsme na chalupě na Vysočině, tak kluci brzo ráno vstávají a vyráží automaticky do ulic." Za odměnu pak doma na ně čeká čerstvě upečený mazanec a nádivka.

Eva Decastelo Eva Velikonoce rozhodně neprožívá, vůbec to nejsou její oblíbené svátky, protože si v dětství prožila jednu nepříjemnou událost, která v ní zanechala stopy hrůzy. „Až do doby, kdy naše děti začaly chodit na pomlázku, tak jsem Velikonoce odmítala slavit. Když mi bylo pět, tak jsem šla s maminkou po Litoměřicích, po obědě, kdy už kluci neměli ,šupatʻ, za babičkou. Cestou nás potkala banda dospělých opilých koledníků a začali nás pronásledovat až do domu k babičce. Dodnes si pamatuji, jak mě maminka chránila, aby mě tou bužírkou, protože neměli pomlázky, neřezali. Asi to nemysleli zle, ale jak byli opilí, neznali míru." Od té doby Eva Velikonoce nikdy neslavila. „Druhé zklamání bylo i to, že jsem v mateřské školce milovala Míšu Slabého, ale on mě ne. Čekala jsem, že mě přijde vyšupat, ale nepřišel, tak jsem svou mámu donutila, že jsme šly na pomlázku k němu." Tehdy bylo Evě asi pět let. Zpátky k Velikonocům herečku dovedl až její manžel, když děti začaly chodit na pomlázku ke kamarádům a spolužákům. „Ty je na rozdíl ode mne mají moc rády a užívají si to."

Regina Řandová Regina si svoje první svátky odbyla u babičky a nedá na takové tradice dopustit. „Jezdila jsem do Rychnova nad Kněžnou a tam jsme si jako děti Velikonoce moc užívaly. Tuhle jarní tradici jsme opět zavedli asi před patnácti lety, kdy býváme na chalupě a kde parta chlapů, i se synem, vyráží na koledu. Máme to ale vychytané, že to je každý rok na nějaké téma. Jeden rok tak byli chlapi oblečeni za bezdomovce, jindy chodili v oblecích nebo v nočních košilích." Je to prý pro dámy, za kterými vyrážejí, zábava a dámy se těší, co pánové vymyslí další rok. „Vajíčka barvíme a myslím, že tak třicet jich udám. Jeden rok jsme dokonce koupili balík čokoládových vajec s překvapením a to mělo snad největší úspěch," směje se herečka a přiznává, že někteří chodili i dvakrát. „Těším se samozřejmě i na to, co domů přinesou i moji chlapi, protože z vajíček dělám různé pomazánky. Mám to moc ráda a těším se na to celý rok."