Slunečná: Janek s Týnou stráví noc spolu. Kam až zajdou? Co dalšího tento týden v seriálu?

Zdeněk se přes počáteční šílenství vrhne po hlavě do předstírání šílenství. Dokonce kvůli tomu vyleze na strom. Jenže se ukáže, že přece jen některé situace není sto domyslet, a prozradí se. Naštěstí v tu chvíli u toho není žádná kontrola. Lída tak Zdeňkovi může vysvětlit, že na podvody je machr ona a že ji musí Zdeněk poslouchat. Ten se jí ale pěkně pomstí. Co jí vyvede? V úvodu článku se podívejte také na video a na fotky ze seriálu.

Týna a Janek

Týna nejprve pošle Janka zpět do města s tím, že ona zůstane se Štěpánem a on že si má někoho najít. Je přesvědčená, že protože ona je venkovská a on městský, tak to mezi nimi nikdy nemůže fungovat. Nakonec se ale sami ocitnout na statku v sýrárně, protože se jim zabouchly dveře. Týna se chce na noc přitulit, ale Janek ji odmítá. Proč?