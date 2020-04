Slunečná: Lída se začne mstít Týně na veřejnosti. Co vymyslela?

Už je nám nějakou dobu jasné, že Lída je geniální intrikánka. V zájmu dobra rodiny si nebere servírky. Týně se tak chce pomstít stůj co stůj. Neváhá na ni zaútočit ani na veřejnosti. Co jí provede?

Lída útěk od svatby totálně otočí Lída dá před celou hospodou Týně facku a obviní ji, že Štěpána podváděla s Pražákem. Kratinové to přišlo přes čáru, ale Lída má plán: Chce, aby to vypadalo, že tím, kdo vyhnal Týnu od oltáře, byla ona! Protože jí přišla na nevěru s Pražákem. Hodlá Týnu před všemi obvinit, že chtěla Vackovic majetek. Kratinová musí uznat, že je to plán za všechny prachy. Kratinová přinese Lídě zprávu, že snad bude Konvičková kupovat Sylvinu polovinu statku. Lída musí plán urychlit a sehnat nějakého chlapa, který by potvrdil, že s Týnou něco měl. Toho sežene Kratinová, ale je to ňouma, takže nikdo nevěří, že by zrovna on něco měl s Týnou. A Lída je na Kratinovou naštvanou, že se do toho pletla. Doma ji ještě seřve Štěpán, který nechce, aby se do toho Lída pletla. Lída je zničená, protože to všechno dělá pro Štěpánovo dobro.

Babička si pořád kupuje děti Tom chce vidět vysvědčení, ale místo toho najde u kluků hračky, které jim dává Plesníková. A kluci prosí, aby k Plesníkové mohli jít, protože jim koupila hru na počítači. Tom to odmítne, za Plesníkovou můžou jít až další týden. Profesor si jde s Tomem promluvit, chce, aby zvážil své rozhodnutí kluky za Plesníkovou nepustit, ale Tom s ním o tom nehodlá diskutovat. Snaží se kluky nadchnout na plán, který pro ně má: Budou jezdit na koni. Ale kluci nadšení nejsou. Běta se jde za kluky přimluvit a nabízí Tomovi peníze, aby s nimi někam o jarních prázdninách jel. Tom trvá na svém, že podniknou něco na statku. Kluci se snaží a prosí Toma, aby je pustil za babičkou aspoň na den. Tom nakonec ustoupí. Když si pro ně Plesníková přijde, tak se pohádají. Tom nechce, aby jim kupovala drahé dárky, a Plesníková považuje Toma za lůzra, který není schopen koupit svým dětem aspoň to, co mají ostatní. Ale nakonec se dohodnou, že je druhý den Plesníková vrátí. Jenže druhý den čeká Tom marně. Zavolá Vetráka, ale ten když v telefonu slyší, jak se mají kluci na horách dobře, tak si jen ťuká na čelo: Co on by za to dal, kdyby mu tchyně takhle vyvezla děti.

Sylva nedrží slovo Sylva dorazí za Jankem do kanceláře a náhodou je tam Roman. Tak se Roman dozví, že Sylva prodává svůj podíl a bude se stěhovat do města. Roman chce hned jednat o koupi, ale Sylva drží slovo, že prodá svoji polovinu Týně. Ovšem jen do té doby, než jí Roman nabídne víc peněz.

Týna je mezek Týna je rozhozená z toho, jak ji Lída pomlouvá. A ještě navíc uslyší v telefonu, že dává Roman Sylvě nabídku. Takže jí dojde, že Sylva slovo nedodržela a jedná o prodeji své poloviny. Julie jí radí, aby zajela za Jankem, ale Týna nechce, rozhodně ne v téhle situaci, kdy ji Lída obviňuje, že s ním něco měla. Julie i Roza si jen ťukají na čelo: Raději nechá kvůli drbům padnout statek. Julie vyslechne rozhovor mezi Lídou a Kratinovou ohledně statku a znovu Týnu nabádá, aby šla za Jankem. A Týna znovu odmítá.