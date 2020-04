Slunečná: Lída už má jasno, Týna utekla kvůli Jankovi. Jaký má důkaz?

Týna a Sylva se vracejí od notáře. Takže už má každá z nich oficiálně půl statku. Sylva se netají, že chce prodat svoji polovinu, a nemá nic proti tomu, že ji prodá Týně. Dokonce jí doporučí, aby si vzala úvěr v bance, a až ho dostane, tak Sylvu vyplatí. Týně se uleví. Notář i Sylvin odhadce určil cenu statku na 22 milionů. Týna s Julií řeší, že musí požádat banku o úvěr. Konvičková se nabízí, že Sylvu vyplatí. Týna je naštvaná, protože Sylvu prosila, aby nikomu neříkala, že už mají notářské rozhodnutí. Týna se zeptá přímo Konvičkové a ta se přizná, že švagrová od bráchy dělá u notáře zapisovatelku, tak to hned začerstva Konvičkové vyklopila. Týna se musí Sylvě omluvit a Konvičkové říct, že jí polovinu statku neprodá.

Julie druhý den přináší špatnou zprávu: V bance chtějí, aby vypracovaly podnikatelský záměr. Julie navrhuje, aby se o tom poradila Týna s Jankem, ale ta to odmítá. Tak se Julie radí s Frantou a Kratinou, ale ti ji posílají za Rudou z Modré pyramidy. A odkoupení půlky statku jim dokonce nabízí i Kutal, který je na statku na dovolené. Holky opět odmítnou. Ale dělají podnikatelský plán: Ženský k nim budou jezdit, Běta jim bude ordinovat bylinky, ony budou na statku zdravě jíst a pít léčivou vodu. Jen potřebují doktora, který by jim dal pro banku razítko.

Vilda chce s pravdou ven

Janek čelí Vildovi, který chce říct Sylvě pravdu. Janek ho ukecá, aby ještě tři týdny počkal. Večer dorazí do Jankova bytu Sylva. A Janek zase musí začít rychle hrát hru na „výměnu“ a volá Vildovi. Jenže Denisa viděla vcházet Sylvu do domu, tak je přesvědčená, že jde za Jankem, že je Janek Denise nevěrný. Janek Denise vysvětluje, že Sylva si myslí, že Janek je Vilda – neřekne jí úplně celou pravdu!!! Když to Denise potvrdí i Vilda, tak se uklidní.