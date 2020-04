Slunečná: Lída zmlátí Týnu a Julča potká svého ex s novou slečnou

Lenka se dostala do prekérní situace. Je zasnoubená, svatba je…

Týna se po útěku ze svatby poprvé objevuje na statku. Všichni už o ni měli strach. Je rozhodnutá jít za Štěpánem a omluvit se mu. I když jí to všichni vymlouvají. Když ale Týna přijde k Vackům, tak jí dá Lída pořádnou facku. Takže si se Štěpánem nepromluví. Slaninová se snaží zjistit, proč Týna utekla od oltáře, jestli nemá někoho jiného. Ale Běta jí nic neřekne a požádá ji, aby netrousila drby.

Lída se chce Týně pomstít a volá celou rodinu do zbroje, chce, aby se na pomstě podíleli. Týna zostudila před celou vesnicí celou jejich rodinu. Všichni se tváří neutrálně, do pomsty se jim nechce. Ženský ze vsi Lídu vytočí, protože chtějí, aby jim zaplatila za přípravu svatby a pokrmů. Lída jim rozhodně nic platit nechce, tvrdí, že jim má zaplatit Týna. Ženský se s Lídou pohádají – ten, kdo objednává, má taky zaplatit. A objednávala Lída. Lída ale trvá na svém. Ženský se rozhodnout jít za Frantou a ten jim slíbí, že jim peníze dá. Nachytá je Lída a Franta začne tvrdit, že se přišly Lídě omluvit. Lída se tváří, že ženským odpouští. A druhý den jim zaplatí.

Štěpánova nevěra

Zdeněk nasadí Lídě brouka do hlavy, když jí řekne, že Týna utekla od oltáře určitě proto, že přišla na Štěpánovy nevěry. Lídě to najednou všechno do sebe zapadá a přikáže Štěpánovi, aby se šel Týně omluvit. Ten skutečně poslechne, a Týna se tak nečekaně dozví o všech jeho nevěrách včetně toho, že spal se Sylvou. Jak bude Týna reagovat?