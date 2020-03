Slunečná: Řekne Janek Týně konečně pravdu? A zruší Štěpán svatbu?

Hra u konce

Vypadá to, že Janek s Vildou konečně ukončí záměnu svých identit. Klobouk dolů, podařilo se jim to tajit docela dlouho. Vilda tak chce Sylvě říct, kým ve skutečnosti je. Stejně by to během pár dnů vyšlo najevo kvůli svatbě a přece jí to neprozradí až u oltáře. Janek a Hana ho varují, ale Vilda je pošle do háje. Janek má ale podmínku, nejdřív musí on říct Týně, že je ve skutečnosti Linhart. A až pak může jít s pravdou ven Vilda. Jankovi se podaří být s Týnou o osamotě, ale stihne jí říct, jak to s ním je?