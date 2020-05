Slunečná: Rozejde se Sylva s Vildou, když zjistí, že není Linhart?

Pravda je venku. Týna ví, že Janek není Vilda, a naopak její sestra Sylva se dozví, že sbalila pouze řidiče, nikoliv Janka Linharta. Jak to ustojí? Má ho opravdu ráda? A co Janek? Vezme ho Týna zpět? Odpustí Romanovi, který to Týně prozradil?

Janek není v kurzu Janek chce dát Romanovi do huby za to, že Týně řekl o sázce a o tom, že on je Linhart. Taky mu vyhrožuje, že se dohodne s tátou, aby Romana z firmy vyhodili. Roman se mu vysměje, je si jistý, že má momentálně u Johna lepší pozici. A když to řeknou Johnovi, tak se ukáže, že má Roman pravdu. John Romana za žádnou cenu nevyhodí. Chce, aby Janek byl zase tím dravcem, kterým byl. Teď je podle něj slabej. Janek má všeho plné zuby a je rozhodnutý, že vše hodí za hlavu a pojede na dovolenou.

Janek se přizná Denisa přijde za Jankem a chce vysvětlení, jak se to má s jejich vztahem, že slyšela o Týně. Janek se přizná, že Týnu miluje, nebyl to jen nějakej úlet. Denisa se v afektu prořekne, že jí to všechno řekl Roman.

Týna se chce léčit prací Týna je zničená z toho, že Janek předstíral, že je někdo jiný. Proto se snaží vymyslet si co nejvíc práce, aby nemyslela na Janka a co jí udělal. Běta tvrdí, že ji budou muset zastavit, ale profesor je varuje: Jakmile to udělají, bude Týna se svými myšlenkami, a to nebude dobrý. Jen ať pracuje. Běta a Julie jsou ale proti. Týna upadne do letargie, ze které ji dostane Konvičková. Seřve ji, že musí být jako její táta a makat.

Sylva nemiluje Sylva se od Vildy dozví, že je ve skutečnosti řidič a okamžitě se s ním rozejde. Díky tomu se smíří s Týnou, obě jsou zraněné a ztratily své partnery, i když Sylva si za to může sama, vadí jí, že není Vilda milionář.