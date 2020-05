Slunečná: Rozejde se Týna s Jankem, když zjistí, že je Linhart?

V práci je Janek suverénní a nekompromisní. Ale s Týnou se neumí prosadit: Už tolikrát se jí pokusil říct, kdo je, a ona mu vždy uteče. A na to teď bohužel dojede – Týna se o něm dozví pravdu a je fakt naštvaná. Jak to s nimi dopadne? A na co dalšího se můžete těšit tento týden v seriálu Slunečná?