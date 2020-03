Slunečná: Svatební fotky Týny! Takhle jí to bude slušet, ale ona uteče od oltáře!

Janek se rozejde

Samozřejmě i Janek se v Praze trápí, chybí mu Týna. Denisa se s ním pohádá, protože chce, aby šel večer na oslavu s její rodinou. Hádka končí rozchodem. Denisa je z toho zaskočená. Řeší to s kamarádkami, které taky nechápou, co se s Jankem děje. Denisa si přijde k Jankovi do kanceláře pro věci a jen tak mimochodem se zmíní, že o ni má zájem DJ Jonáš. Jankovi je to jedno, což je pro Denisu další znamení, že musí nasadit na Janka větší páky. Dají se zase dohromady?