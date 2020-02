Slunečná: Sylva předstírá těhotenství, jak reaguje Vilda? Co dalšího se stane?

Tento týden to bude v seriálu Slunečná pěkně zamotané: Týna přijela do Prahy do firmy, kam ji poslala Hana. Je to proto, že Týna ještě stále neví, že Janek není ve skutečnosti Vilda. Sylva svede Štěpána, Konvičková je vážně nemocná. Vesnice se bojí, zda ptáky nenapadla ptačí chřipka. Co dalšího se stane v novém seriálu?