Slunečná: Týna s Jankem si to rozdají na seně, Denisa balí Johna, Sylva zvažuje Prahu

Týna se pořád tvářila jako ledová královna, pak začne mluvit o přátelství s výhodami, až nakonec Jankovi podlehne. Za to u Sylvy to vypadá, že by se mohla na svatbu se Štěpánem vykašlat. Co dalšího vás čeká tento týden ve Slunečné?