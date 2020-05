Slunečná: Týna svádí Janka, ten ji odmítá. Proč?

Ti dva si to dělají složitější, než je třeba. Buďto chce Janek Týnu, a ona ho odmítá, nebo je to naopak. Tentokrát to ale vypadá, že už spolu skončí v posteli. Jak to dopadne? A na co dalšího se můžete těšit tento týden v seriálu Slunečná?

Matěj se prostě nudí Dokud byli kluci malí, statek byl pro ně ráj. Jenže Matěj pomalu vyrůstá z dětských let a kozy a koně mu přestávají stačit. To z něj nakonec vypadne, když si promluví s tátou o tom, proč utíká k babičce Plesníkové a proč ho teď řeší policie. Tom vymyslí spolu s profesorem skvělý program, díky kterému si kluky zase získá. Co to bude?

Štěpán bojuje o Týnu Když Lída útočila na Týnu, Štěpán se jí na veřejnosti nezastal. Teď mu ale dochází, že by s ní přece jen chtěl být. Štěpán se rozhodne se, že jí koupí dárek. Dá Týně čtyřkolku a vyzná jí lásku, dokonce se jí pokusí políbit. Ta je chvíli nalomená, ale nakonec jí dojde, že už Štěpána vlastně nechce.

Janek chce vztah na celý život Týna se opět sbližuje s Jankem, dokonce se spolu líbají. Skončí spolu na pokoji a málem i v posteli, ale on jí řekne, že chce ženu na celý život a že raději počká, až si bude Týna úplně jistá, zda ho opravdu chce. Ta ale vůbec netuší, zda zrovna teď touží po nějakém vztahu. Julie jí přesvědčuje, že má přestat přemýšlet a jít do vztahu s Jankem. Týna se rozhodne, že to s Jankem zkusí. Budou už konečně spolu?

Vilda už nemůže čekat Vilda tentokrát opravdu urgentně prosí Janka, aby konečně Týně a Sylvě řekli, jak to s nimi je. Sylva se totiž chce vdávat. Janek si vyprosí ještě tři dny, do té doby to Týně řekne. Vilda si je jistý, že Sylvě vůbec nebude vadit, že je jen řidič.