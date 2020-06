Slunečná: Týna zkolabuje, Janek se nebojí pracovat s mafií, Zdeňkovi hrozí blázinec

Týna neumí odpočívat, práci bere jako nejlepší lék, to se jí teď ale vymstí. Únava ji dožene. Jak vážné to bude? S kým si začne Janek? A co Zdeněk, jak moc dobře hraje svou roli blázna? Co dalšího se stane tento týden ve Slunečné?

Domácí škodná Roman dál škodí Jankovi, i když ho John varoval, aby to nedělal. Nejde mu totiž o to, aby zničil svého syna, ale dal mu lekci. Přesto Roman překazí Jankovi, aby mu přišel do kanceláře nový nábytek. Janek si to s ním vyřídí a zase dojde na rány pěstí. A to jsou to přitom bratranci.

Spolupráce s Albánci Janek tak řeší, kde by mohl jednat s potencionálním obchodním partnerem, s Albáncem. Rozhodne se pro statek. A opravdu ho tam přiveze. Albánec budí pozdvižení jen tím, jak vypadá, ale hlavně si někteří všimnou, že má zbraň. Albánec po Jankovi chce, aby mu koupil ve Slunečné louku, chce zde parkovat kamiony. Janek to úplně rád neslyší, ale ve hře je hodně peněz. Slíbí, že něco sežene. Marek ho před spoluprací varuje, ale Janek se směje, že všechny ty řeči o Albáncích jako o mafiánech jsou nesmysl. Spolupráce se nebojí.

Bio limonády Janek přemýšlí, jak by se daly vydělat na statku peníze. První, co chce změnit, je stáčírna. Sežene levně skleněné lahve, budou do nich stáčet bio limonády. Janek také domluví s Konvičkovou, že jí bude statek prodávat sýry za vyšší cenu. Situace se ale pro Janka komplikuje, chce s ním mluvit Vetrák ohledně jeho vyhořelého auta. Naznačují, že by se mohlo jednat o pojistný podvod.

Do blázince se zavřít nenechá Zdeněk se od Svátka dozvídá plán, jak získat vilu. Svátek ho chce zavřít do blázince. Už tak chabá Zdeňkova důvěra ve Svátka je na bodě nula. Rázně rozhodne, že se v žádném případě do blázince zavřít nenechá. Chce odejít, ale Lída zorganizuje ženské a ty ho přivlečou zpět. Jak to se Zdeňkem dopadne?

Julie v akci I Julie hledá cesty, jak by statek mohl více vydělávat, zároveň se bojí o Týnu, proto rozděluje práci, aby toho na Týnu nebylo tolik. Ta už nemůže a v sýrárně omdlí. Julie ji žene do postele, aby si odpočinula. Vydrží Týna nic nedělat?