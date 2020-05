Slunečná: Vymění Sylva Štěpána za Vildu a vyženou spolu Týnu ze statku?

Týna chce řešit se Sylvou stáčírnu, protože to byl projekt Sylvy a Vildy, bojí se totiž, aby nechtěl Linhart peníze zpět. Sylva nic řešit nechce, nezajímá ji to. Dokonce chce opět statek prodat, nabízí svůj podíl Romanovi. Ten ale nic kupovat nechce, dokud se nevyřeší situace s pozemky.

Janek na poslední chvíli vycouvá z dovolené na Bali, místo toho se snaží zachránit tátu. Policista Varga ho totiž varuje, že by John měl dát ruce pryč od podnikatele Holuba. Janek se rozhodne, že bude tátu varovat, ale John si myslí, že je to jen další Jankova snaha dostat Romana z firmy. John je na Janka naštvaný, nevěří, že ho chtěl Janek zachránit, myslí si, že mu schválně škodí. A vyhodí Janka z firmy.

Julie zjistí, že omylem podala seznamovací inzerát pro sebe a Týnu. Týna má mnohem víc odpovědí a Julii to mrzí. Jenže Týna nemá zájem a otravuje ji, že se na statku začínají objevovat nápadníci. Julie s Týnou řeší, co se starou krávou Doubravkou, vypadá to, že bude muset na jatka. Pak ji ale zachrání veterinář, který se zároveň zakouká do Julie.

Plány začínají Lídě vycházet

Lída je nešťastná, nechala udělat etikety na lahve, protože už se viděla jako statkářka, která bude z vody na statku vyrábět limonády. Kvůli potížím se svatbou zapomněla objednávku stornovat a teď ji musí zaplatit. Jenže posléze se ukáže, že by je ještě mohla upotřebit: Když si Týna odmítla vzít Štěpána, co kdyby si on vzal její sestru Sylvu? Lída by se tak zbavila své pomyslné hanby a ještě by se pomstila Týně. Kupodivu Sylva i Štěpán souhlasí.