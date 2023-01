Sluší jim to i po probuzení: Která znamení vypadají skvěle bez make-upu?

Ryby (19. února až 20. března)

Ryby jsou citlivé a tiché. Když se nenamalují, vypadají nejlépe, protože to dobře funguje s jejich nenápadnou přirozeností. To ale neznamená, že by jim to opravdu neslušelo. Jsou jako něžné víly a jejich jemné rysy zaujmou na první pohled. Často mají mnoho ctitelů, ze kterých si však opatrné Ryby důkladně vybírají, aby jim nikdo neublížil.

Jaké barvy se k vám hodí podle znamení? Podívejte se na video: